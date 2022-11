Blutspende in Dingelstädt

Dingelstädt. Das DRK bietet an diesem Freitag einen zusätzlichen Service an.

Zur Blutspende lädt der Kreisverband Eichsfeld des Deutschen Roten Kreuzes am kommenden Freitag, 25. November, nach Dingelstädt ein. Die Aktion findet in der Zeit von 16 bis 20 Uhr in der Franziskusschule, Riethstieg 9, statt. Die Spender, so heißt es in der Mitteilung vom DRK, dürfen sich auf eine Stärkung freuen, die das Team des Ortsvereins vorbereitet. Zu diesem Termin besteht die Möglichkeit, einen Corona-Antikörpertest mitbestimmen zu lassen, so das DRK.