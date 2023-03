Die Göttinger Polizei bekommt wegen der Bombenentschärfung am Samstag reichlich Unterstützung. (Symbolbild)

Bombenentschärfung in Göttingen: 1.800 Einsatzkräfte in der Eichsfelder Nachbarstadt im Dienst

Göttingen. Polizei appelliert wegen Bombenentschärfung in Göttingen an die Vernunft von Bewohnern, Arbeitnehmern und Gästen. Drei Blindgänger müssen Samstag unschädlich gemacht werden.

Wenn am Samstag die Entschärfung oder notwendige Sprengung von drei mutmaßlichen Bomben-Blindgängern aus dem Zweiten Weltkrieg in Göttingen stattfindet, werden insgesamt etwa 1800 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei, THW, Rettungsdiensten und weiteren Hilfsorganisationen im Großeinsatz sein. Die Polizeiinspektion Göttingen wird für eine Vielzahl von Straßensperrungen, Maßnahmen zur Verhinderung von größeren Verkehrsstörungen sowie auch die Überprüfung und Überwachung des Evakuierungsgebietes im Rahmen der Amts- und Vollzugshilfe für die Stadt Göttingen zuständig sein. Hierfür bekommt die Einsatzleitung Unterstützung von rund 600 Kollegen der Zentralen Polizeidirektion und auch Einsatzhundertschaften der Polizeidirektion Göttingen. Die Beamtinnen und Beamte reisen aus Lüneburg, Hannover, Braunschweig, Hildesheim und Northeim an.

Rechtliche Konsequenzen bei Missachtung

Die Einsatzleitung appelliert an die Vernunft von Betroffenen der Evakuierungen, dass sie zeitgerecht ihre Wohnungen und die Bannmeile verlassen, um die schwierige und gefährliche Arbeit der Sprengmeister zu unterstützen. „Wir alle haben Verständnis dafür, dass man nicht gern sein Zuhause verlässt. Das ist menschlich nachvollziehbar. Kein Verständnis hingegen haben wir für Personen, die durch ihr uneinsichtiges Verhalten die zwingend notwendigen und deshalb unaufschiebbaren Arbeiten an den Verdachtspunkten völlig unnötig nach hinten verschieben“, sagt Polizeioberrat Thomas Reuter. Er verweist auch auf rechtliche Konsequenzen.

Appelliert wird auch an Gäste der Universitätsstadt, sich nicht in Gefahr zu begeben und sich an alle Anweisungen, Einschränkungen und Maßnahmen zu halten.