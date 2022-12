Chance für junge Unternehmer beim Adventsmarkt in Heiligenstadt

Heiligenstadt. Spezieller Adventsmarkt in Heiligenstadt gibt jungen Unternehmern Möglichkeit der Präsentation.

Eine ganz neue Art Adventsmarkt konnte am Wochenende in Heiligenstadt besucht werden. Nur wenige Meter von der Fußgängerzone weg öffnete der Coworking Space in der Alten Druckerei seine Pforten. Zehn regionale Kleinhändler boten ihre Produkte und Dienstleistungen an. „Dank des Förderprojekts von UP Thüringen für Existenzgründungen war die Teilnahme kostenfrei und soll die meist jungen Unternehmen in ihrer Startphase unterstützen“, sagt Claudio Garcia, Schatzmeister des Vereins Coworking Space Eichsfeld. Er ist gerade Förderschwerpunkt des Projektes.

Der Vorstand des Vereins war sehr zufrieden, da viele Gäste den kleinen Umweg aus der Wilhelmstraße in das historische Gebäude fanden. „Das ist nämlich eine der Herausforderungen: Die Gäste vom Trubel auf dem Wilhelm die 50 Meter zu uns zu ziehen“, sagt Claudio Garcia. Aber das sei doch ganz gut gelungen. Denn es hatte sich auch herumgesprochen, dass die Kinder – während Eltern sich die Angebote und den neu genutzten historischen Raum ansahen – Wunschzettel gestalten und basteln und am Sonntag diese sogar dem Nikolaus höchstpersönlich übergeben, denn der hatte seinen Schreibtisch im Coworking Space eingerichtet. Unter dem Kostüm steckte Christoph Heinevetter.

Der kleine Markt zählt offiziell zum Heiligenstädter Weihnachtsmarkt. Die Idee kam, weil in der „Community“, wie Vereinsvorsitzende Elena Garcia es nennt, viele Kleinunternehmer sind, die ihre Produkte noch nie irgendwo öffentlich präsentiert haben, sondern eher über soziale Netzwerke verkaufen.

Noch freie Plätze für neue Ideen und Produkte zu haben

Ein Anruf bei der Stadt reichte. Und im Coworking-Space haben die Tische Rollen, so dass schnell ein kleiner Markt entstand. Unter anderem reichte das Angebot von handgemachten Seifen über Kosmetik, Deko bis hin zu Eichsfeld-Kalendern und Upcycling-Taschen. „Wenn man es so will, haben ja Vereine und Händler ihre Marktstände auf dem Weihnachtsmarkt. Das hier ist sozusagen unser Marktstand.“

Am kommenden Wochenende öffnet der kleine Markt erneut seine Pforten. „Samstag und Sonntag jeweils von 14 bis 18 Uhr“, präzisiert Elena Garcia. Einige der jungen Unternehmer kommen wieder, es ist aber noch Platz für mehr. „Einfach bei uns melden.“ Der Raum befindet sich hinter der Wilhelmstraße gegenüber der Aegidienkirche. Das Haus ist beleuchtet, der Space geheizt, es gibt Heißgetränke.