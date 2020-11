Corona-Fälle an mehreren Eichsfelder Schulen

„Auch in dieser Woche hat sich die Covid-19-Lage im Landkreis Eichsfeld nicht wesentlich verbessert.“ Dieses Fazit zog das Landratsamt am Donnerstagnachmittag. Gemeldet wurden allein für diesen Tag 24 Neuinfektionen. Damit steigt die Zahl der aktuell mit dem Corona-Virus Infizierten auf 189. Zudem gab es in dieser Woche zwei Todesopfer. Es starben eine 81-jährige Frau sowie ein 92-jähriger Mann.

Betroffen vom Infektionsgeschehen sind allerdings auch weitere Einrichtungen. Laut Landratsamt haben sich in der Regelschule Niederorschel vier Lehrkräfte mit dem Virus infiziert. Daher seien alle Lehrer sowie Schüler, die vom 18. bis 20. November die Schule besucht haben, unter Quarantäne gestellt worden. Die Anordnung erfolgte für die Kinder, die als unmittelbare Kontaktpersonen zu einer infizierten Person ermittelt wurden, jedoch nicht für deren Eltern und Geschwister. Allerdings, so heißt es, bestehe die Aufforderung, innerhalb der Familie die Kontakte auf das unbedingt notwendige Minimum zu reduzieren. Mit Blick auf das Leinefelder Gymnasium hieß es am Donnerstag, dass aktuell dem Gesundheitsamt kein Infektionsfall bekannt ist. In der Bevölkerung hatte es Gerüchte gegeben, dass die Einrichtung betroffen sei.

Einen Corona-Fall gibt es an der Grundschule in Lutter. Infolgedessen müssen 25 Schüler einer vierten Klasse, Lehrkräfte beziehungsweise pädagogische Fachkräfte bis 1. Dezember in Quarantäne.

Weitere Ermittlungen am Worbiser Gymnasium

Nach wie vor gibt es an der Regelschule Berlingerode drei Fälle. In der Grundschule Dingelstädt musste aufgrund eines Falls Quarantäne für 25 Personen angeordnet werden. Im Gymnasium Worbis haben sich Infektionen mit dem Corona-Virus bei derzeit zwölf Personen bestätigt, dabei handelt es sich um Schüler und Lehrkräfte. Die Klassenstufe 12 und die betroffenen Lehrkräfte befinden sich in Quarantäne. „Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Das Gesundheitsamt hat aufgrund weiterer Verdachtsfälle Maßnahmen zur Testung eingeleitet“, teilt die Kreisverwaltung mit. Und die Liste setzt sich fort.

Aufgrund eines Infektionsfalles am Heiligenstädter Lingemann-Gymnasium musste Quarantäne für eine fünfte Klasse angeordnet werden. Zunächst würden im Ergebnis der Ermittlungen zur konkreten Situation Quarantäneanordnungen für die Kontaktpersonen zu einer infizierten Person getroffen, bei denen von einem höheren Infektionsrisiko ausgegangen werden müsse. „Davon können auch ganze Klassen betroffen sein beziehungsweise alle Schüler, die gemeinsam im Unterricht waren. Eine Schulschließung sollte das letzte Mittel sein, wenn sich das Infektionsgeschehen mit den getroffenen Maßnahmen nicht eindämmen lässt. Letztlich sind die Gegebenheiten vor Ort entscheidend“, so das Landratsamt.

Und nicht zuletzt ist im Alten- und Pflegeheim in Küllstedt ein Covid-19-Fall festgestellt worden. Auch hier ist das Gesundheitsamt dabei, alle notwendigen Maßnahmen zu veranlassen.

Laut dem Robert-Koch-Institut lag die Sieben-Tages-Inzidenz am Donnerstag bei 108. Zum Vergleich: Im Landkreis Göttingen belief sie sich auf 55,5. Stationär behandelt werden im Eichsfeld 18 Personen. Den 24 Neuinfektionen stehen zehn Genesene gegenüber. Besonders betroffen sind Leinefelde mit 34 Infizierten, Heiligenstadt mit 23, Worbis mit 17, Dingelstädt mit zehn, Berlingerode mit sieben, Großbartloff mit sechs sowie Ferna, Gernrode, Niederorschel, Büttstedt und Hundeshagen mit jeweils fünf.