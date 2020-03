Corona-Meldungen für das Eichsfeld

Gemeinsam mit dem Caritas-Tagestreff ruft das Stadtprojekt Thinka eine Hilfsaktion unter dem Titel „Lebensmittelpakete“, ins Leben. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Bewohner der Stadt Leinefelde, die auf die Unterstützung mit Lebensmitteln angewiesen sind, können sich bei der Stadt telefonisch melden. Die Mitarbeiter der Caritas setzen sich dann mit ihnen in Verbindung, besagt eine Mitteilung.

In Einzelfällen sei auch ein Bringedienst Gesundheit möglich. Auch könne sich bei Interesse an einer warmen Mahlzeit gemeldet werden. „Wir bedanken uns in diesem Zusammenhang bei Edeka Simon für die schnelle unkomplizierte Hilfe und der Stadt Leinefelde-Worbis, welche die Koordination übernimmt“, so Sozialarbeiterin Sarah Dietrich.

Die Hilfsaktion startet ab Montag, 30. März. Interessenten können sich telefonisch unter 03605/2000 melden.

Brustkrebsvorsorge für Frauen pausiert

Eichsfeld. Das Mammographie-Screening ist ein bundesweites Früherkennungsprogramm zur Entdeckung von Brustkrebs, um die Heilungschancen zu verbessern und die Brustkrebssterblichkeit zu senken. Die Einladungen zu dieser Untersuchung im sogenannten Mammobil werden im Eichsfeld wegen der Corona-Krise für den Monat April ausgesetzt. Alle bereits eingeladenen Frauen würden derzeit schriftlich für den April wieder ausgeladen.

Es wird daher gebeten, die Mammographie-Einheiten des Mammographie-Screenings ab Montag, 30. März, nicht mehr aufzusuchen.

Nach derzeitigem Stand würden ab Mai wieder Einladungen an die teilnahmeberechtigten Frauen verschickt. Alle bislang entdeckten Brustkrebsfälle würden aber von den programmverantwortlichen Ärzten selbstverständlich auch im April noch abschließend zur diagnostischen Abklärung eingeladen und untersucht werden.

Schützengesellschaft lässt alles ruhen

Heiligenstadt. Aufgrund der Corona-Lage hat der Vorstand der Schützengesellschaft von 1305 Heiligenstadt beschlossen, alle Aktivitäten des Vereins bis nach Ostern ausfallen zu lassen, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Dies betrifft Wettkämpfe wie den Osterpokal, die Landesmeisterschaft Kurzwaffe und die Kreismeisterschaft Pistole/Revolver Präzision.

Auch das Trainingsschießen, Arbeitseinsätze und Vorstandssitzungen werde es wegen der Corona-Beschränkungen nicht geben. Inwiefern es neue Wettkampftermine gebe, werde der Vorstand zu gegebener Zeit entscheiden und darüber informieren.