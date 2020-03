Corona-Nachrichten aus dem Eichsfeld

Wegen der Corona-Krise gibt es derzeit auf dem Hülfensberg keine Gottesdienste, auch die Nacht der Versöhnung muss entfallen, teilt Bruder Johannes mit. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Um mit den Gläubigen und Freunden des Hülfensberges in Verbindung zu bleiben, haben die Brüder einen Livestream eingerichtet und übertragen an fünf Tagen in der Woche ihre Gottesdienste: sonntags um 8.30 Uhr, dienstags bis donnerstags jeweils um 18 Uhr.

Neu sind geistliche Impulse zu den Tageslesungen. Wer möchte, dass Fürbitten vorgetragen werden möge sie an info@huelfensberg.de oder per Post senden. In der weiterhin offenen Kirche könne man Fürbitten auf Zettel schreiben, die die Brüder mit in ihr stilles Gebet nehmen. Das Konrad-Martin-Kreuz wird täglich von 19.30 bis 21.30 Uhr leuchten und die Glocken des Hülfensberges um 7, 12 und 18 Uhr zum Angelus-Gebet läuten.

Gottesdienste-Livestream via www.huelfensberg.de

Brenntage bleiben weiterhin untersagt

Eichsfeld. Das Umweltamt weist aus aktuellem Anlass darauf hin, dass das Verbrennen von Gartenabfällen und damit sogenannte Brenntage für Baum- und Strauchschnitt auch während der Corona-Krise nicht zulässig sind. Der Landkreis habe für die Entgegennahme zahlreiche Grün- und Strauchschnitt- sowie Bio-Annahmestellen eingerichtet.

Ausnahmen gelten nur für Abfälle von erkrankten Pflanzen, was einer entsprechenden Genehmigung des zuständigen Landeswirtschaftsamtes bedürfe. Verstöße kosten bis zu 100.000 Euro.

Derzeit sind alle Brauchtumsfeuer, wie Osterfeuer oder Lagerfeuer untersagt. Bei Fragen zu Brauchtumsfeuern sind die Ordnungsämter Ansprechpartner.

Hilfe-Hotline bei der Stadtverwaltung

Heiligenstadt. In der Kreisstadt haben sich viele Menschen bereiterklärt, anderen zu helfen. „Wir erfahren jedoch kaum von denen, die diese Hilfe brauchen. Bitte melden Sie sich, haben Sie keine falsche Scham“, teilt Bürgermeister Thomas Spielmann (BI) mit.

Die Stadtverwaltung hat eine Rufnummer eingerichtet, um solche Meldungen zu erleichtern. Die Anliegen würden dann an die Helfer weiter vermittelt.

Telefon-Hotline: 03606/6770, montags bis freitags von 10 bis 15 Uhr, E-Mail: hotline@heilbad-heiligenstadt.de

Herzschlag-Andacht im Internet

Eichsfeld/Nordhausen. Eine Instagram-Live-Andacht wird am Sonntag, 29. März, 17 Uhr, aus der Jugendkirche in Nordhausen übertragen, teilt Regina Englert vom evangelischen Kirchenkreis Südharz mit. Jugendliche und alle, die den Online-Herzschlag-Gottesdienst mitfeiern wollen, können interaktiv dabei sein. Doch man muss nicht auf Instagram unterwegs sein, um ihn zu sehen. Er wird auch auf der Website der Online-Kirche live übertragen www.onlinekirche.ekmd.de.

Online-Andacht mit Weihbischof

Heiligenstadt. Zu den Live-Gottesdiensten der St.-Aegidien-Gemeinde wird neben dem am 29. März auch die Andacht zum Palmsonntag, ebenso um 10.30 Uhr, mit Weihbischof Reinhard Hauke zählen. Übertragen werden die Gottesdienste über das Portal Youtube. Als Stichwort dort einfach „St. Aegidien Heiligenstadt“ eingeben.