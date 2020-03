Das Grauen des Krieges und die Schönheit der Eichsfelder Natur

„Die mündlichen Überlieferungen verblassen und werden teilweise zur Legende. Überleben wird nur das Niedergeschriebene, das Gedruckte. Es wird schon in wenigen Jahrzehnten die nahezu einzige Quelle für die heimatgeschichtliche Forschung sein“, schrieb Eduard Fritze im Vorwort einer seiner Publikationen. Diesen Gedanken machte er sich bereits im Alter von 15 Jahren zur Maxime, als Anfang April 1945 der zu Ende gehende Zweite Weltkrieg direkt vor der Haustür, in verschiedenen Orten des Eichsfeldes, tobte und viele Opfer forderte. Um Haaresbreite wäre der Junge aus Küllstedt auch noch selber als „Kanonenfutter“ verheizt worden.

Dass die tragischen Apriltage von vor 75 Jahren nicht in Vergessenheit gerieten und eine Fülle bislang kaum bekannter Details und Hintergründe des Kriegsgeschehens nach Jahrzehnten erstmals ans Tageslicht kamen, ist Recherchen von Eduard Fritze zu verdanken, der seit Jahrzehnten in Wachstedt wohnt. Er gilt als renommiertester Kriegs- und Militärforscher im Eichsfeld, dessen 2002 im Rockstuhl-Verlag erschienenes Buch „Die letzten Kriegstage im Eichsfeld und im Raum Mühlhausen vom 3. bis 10. April 1945“ inzwischen die dritte Auflage erreichte und ins Englische übersetzt auch in den USA Beachtung findet.

Zu DDR-Zeiten schon Briefwechsel mit US-Soldaten

Am 21. März darf Fritze seinen 90. Geburtstag begehen und nutzt noch immer jede sich bietende Möglichkeit, um Klarheit in die Kriegsereignisse seiner Heimatregion zu bringen. Der Forstingenieur und einstige Oberförster pflegte bereits zu DDR-Zeiten Briefkontakte zu amerikanischen Offizieren und Soldaten. Höchst brisant sei beispielsweise 1988 ein Treffen mit drei Kriegsveteranen aus den USA in Wachstedt und Struth gewesen.

Die Gäste seien für drei Tage im Panorama-Hotel in Oberhof untergebracht gewesen und durften sich eigentlich nur im Bezirk Suhl aufhalten. Mit dem Anliegen, unbedingt auch die Gedenkstätte Buchenwald bei Weimar zu besuchen, sei ihnen der Ausflug in den damaligen Bezirk Erfurt mit einer Schwarzfahrt über Mühlhausen ins Eichsfeld gelungen, erinnert sich Fritze. Nach dem Mauerfall 1989 kamen verschiedene Kriegsteilnehmer aus den USA erstmals nach Jahrzehnten zu informativen und versöhnlichen Begegnungen an die einstigen Schauplätze des Weltkrieges ins Eichsfeld. Dankbar trafen sie auf den Zeitzeugen, Vermittler und Forscher Eduard Fritze.

Die jüngste Publikation von Eduard Fritze und Gunter Görner erschien mit der „Chronik der Burg Gleichenstein“ erst in dieser Woche im Rockstuhl-Verlag Bad Langensalza. Foto: Repro Reiner Schmalzl

Bildband zur Natur im Westerwald

Doch nicht nur das Kriegskapitel beschäftigte den naturverbundenen Wachstedter sein Leben lang. „Ich bin von Anfang an vielseitig interessiert.“ Der Forstlehre in Ilfeld schlossen sich Stationen in Anrode, Birkenmoor (Harz), Urbach (Nordhausen) und Ellrich an, ehe Fritze von 1962 bis 1995 Revierförster im Eichsfelder Westerwald wurde. Die Erfassungen der dortigen Fauna und Flora sowie Naturereignisse mündeten 2007 in einen Bildband. Einen weiteren Text-Bild-Band widmete er 2018 den Forsthäusern im Eichsfeld und Hainich. Gemeinsam mit Gunter Görner aus Mühlhausen verfasste er 2015 die „Naturhistorische Chronik vom Gebiet zwischen Südharz, Eichsfeld, Unstrut, Hainich und Werra“, die bereits in zweiter Auflage erschien. Sein wohl schönstes Geschenk zum 90. Geburtstag machte sich Fritze selber mit der druckfrischen „Chronik der Burg Gleichenstein im Eichsfeld“. Als Co-Autor stand ihm dabei wiederum Gunter Görner zur Seite.

Von 1969 bis 2007 betreute Fritze zudem die Niederschlagsstation Wachstedt für den Deutschen Wetterdienst (DWD) und setzt dies nun ehrenamtlich fort. „Ihre umfangreichen Beobachtungen und Messungen über das Klima Ihrer Heimat sind nicht nur für den Deutschen Wetterdienst von Bedeutung, sondern kommen dauerhaft der Wissenschaft und dem Allgemeinwohl zugute“, würdigte einst die Zentrale des DWD aus Offenbach.