David tanzte vor dem Herrn

Es ist Karneval, und zwischen Bütt und Tanzboden finden spitze Worte und flinke Beine ihren eigenen Rhythmus. Neben witzigem Outfit oder programmatischer Verkleidung spielen Tanz und Bewegung zu Fasching eine entscheidende Rolle. Es ist erstaunlich, wie Freude und Disziplin dort zusammenfinden. Das gilt für die Polonaise im Kindergarten wie auch beim Tanz der Senioren mit ihren Rollatoren, wie ich es einmal in Kallmerode erleben durfte – also Bewegung quer durch die Generationen.

Morgen feiern die Tanzmädchen der „Leinespatzen“ die Heilige Messe in der Leinefelder Bonifatiuskirche mit. Gloria und Dank des Gottesdienstes werden sie mit ihren Tänzen und Rhythmen gestalten. Doch passt der Tanz in den Gottesdienst? Als vor 3000 Jahren König David mit seinen Gefährten die Bundeslade von den Dörfern Israels nach Jerusalem feierlich überführte, tanzte er vor diesem Heiligtum. Michal, die Tochter seines Vorgängerkönigs Saul kritisierte ihn dafür, worauf er antwortete: „Vor dem Herrn habe ich getanzt, für Ihn will ich mich gern noch geringer machen!“ (2 Sam 6,22)

Seine Intention war nicht, sich vor Gott besonders herauszustellen oder anderen zu gefallen, sondern: Ihm fehlten vor Freude einfach die Worte. Und so tanzte er.

Es gibt Momente in unserem Leben, da kommt die Sprache an ihr Ende. Wenn Katastrophen uns treffen und Trauer uns niederdrückt, hilft am Ende nur Weinen oder eine Kerze bei der „schmerzhaften Mutter“ am Bildstock oder an den Orten des Grauens – wie jetzt in Hanau. Jedes Wort erstickt. Jeder kennt diese sprachlosen Momente der Trauer. Doch wie bei König David findet auch die Freude manchmal keine Worte. Das gilt in diesen Tagen auf den Tanzböden der Karnevalarenen. Doch auch religiöse Sprache in Gebet und Bekenntnis kommt an ihr Ende. Schweigen ist dann eine Antwort, aber Freude braucht Bewegung. Und deshalb werden die „Leinespatzen“ am Sonntag in der Heiligen Messe um 10.45 Uhr in der Bonifatiuskirche das Gloria und den Dankgesang zur Kommunion tanzen. Helau.