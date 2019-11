Demokratiepreis für Eichsfelder Bündnis gegen Rechts

Überrascht, glücklich und ein bisschen stolz – so lässt sich der Gemütszustand von Eli Sondermann sicher am besten beschreiben. Denn sie hat gemeinsam mit Andreas Steinert, Bernd Winkelmann und Norbert Sondermann als Vertreter des Eichsfelder Bündnisses gegen Rechts den Thüringer Demokratiepreis entgegengenommen. „Das war total überraschend, zumal mit 38 Vorschlägen in diesem Jahr eine sehr große Wettbewerbsbeteiligung gegeben war“, sagt Eli Sondermann.

„Der Thüringer Demokratiepreis würdigt seit 2013 das Engagement der Menschen, die sich vor Ort mit einem hohen persönlichen Einsatz für eine aufgeschlossene und vielfältige Gesellschaft stark machen. Damit wird zivilgesellschaftliches und couragiertes Handeln lokaler Akteure für eine breite Öffentlichkeit sichtbar“, heißt es im Landesprogramm für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit. Für diesen Preis können sich Menschen und Initiativen selbst bewerben. „Aber das haben wir nicht getan“, betont Eli Sondermann. Das Eichsfelder Bündnis gegen Rechts wurde also durch jemand anderen vorgeschlagen. Umso größer sei natürlich jetzt die Freude, dass sich die Mitglieder mit ihrem Engagement über viele Jahre nun Platz eins sichern können.

Vom Bildungsministerium heißt es, dass das „Eichsfelder Bündnis gegen Rechts für sein jahrelanges und vielfältiges Engagement gegen rechtsextreme Veranstaltungen in öffentlichen Räumen von der Partnerschaft für Demokratie im Eichsfeld vorgeschlagen wurde.“ Damit hätten sie allerdings nicht gewusst, was sie erwartet und vor allem, dass der Preis mit ins Eichsfeld geht. „Aber: Wir haben ihn mit Stolz und vor allem in Vertretung für alle angenommen, die sich im Eichsfeld über all die Jahre gegen rechte Hetze und Fremdenfeindlichkeit zivilgesellschaftlich engagieren. Und wir können uns alle wirklich freuen, weil er unser allem langjährigen Engagement gilt“, ist Eli Sondermann überglücklich.

Aus Initiative entsteht Bündnis

Dabei schaut sie auch zu den Anfängen. Denn die Basis für das heutige Bündnis bildet die „Initiative für Frieden, Gerechtigkeit und Demokratie“, die Anfang der 2000er gegründet wurde. In dieser Zeit setzte die Initiative bereits Akzente gegen den Bundesparteitag der NPD in der Obereichsfeldhalle in Leinefelde. „Kurz darauf gab es einen Stadtratsbeschluss, dass die Halle für politische Veranstaltungen gesperrt ist“, erinnert sich Eli Sondermann. Dieser ist mittlerweile wieder aufgehoben, und politische Veranstaltungen können dort wieder stattfinden.

Aus der Initiative ist dann das Bündnis entstanden, das parteiübergreifend agiert. „Es gibt kein politisches Programm, das von einer Partei über das Bündnis durchgedrückt wird.“ Alle demokratischen Parteien seien immer wieder eingeladen, um gemeinsame Projekte anzugehen. Dazu gehört „seit Jahren die Organisation der Aktionen gegen den Eichsfeldtag der NPD bis hin zu der großartigen ‚Meile der Demokratie‘ vor ein paar Wochen, bei deren Organisation wir als Bündnis sehr maßgeblich beteiligt waren.“ Eli Sondermann zählt in dem Zusammenhang auch konkrete Aktionen auf: Straßenproteste, Ausstellungen, Buchlesungen, Bunte Picknicks, Filmvorführungen und Sportfeste.

Unterstützung von Institutionen, Partnern, Eichsfeldern

Die Laudatio hat Claudio Kullmann vom Katholischen Büro in Erfurt gehalten. Er war nach eigenen Worten sehr überrascht, als der Anruf vom Ministerium mit der Bitte dazu kam, berichtet die Eichsfelderin von der Verleihung in Erfurt. Neben „Ruhm und Ehre“, wie sie es locker nennt, erhalte das Bündnis auch 3000 Euro. Dieses Geld sei für kommende Aktionen und Projekte gedacht. Und das geht nicht immer ohne Unterstützung. Deshalb bedankt sie sich auch bei „mobit Thüringen“ und speziell bei Katja Fiebiger, „die immer da ist, wenn wir Beistand brauchen, bei der Partnerschaft für Demokratie, die uns im Eichsfeld die nötigen Projektgelder zur Verfügung stellte, die unsere Aktionen mitfinanzierten, bei den katholischen und evangelischen Pfarrern, die ihre Kirchen für unsere ökumenischen Friedensgebete im Eichsfeld öffnen, die oft unsere Aktionen rahmen und die Glocken zur richtigen Zeit läuten lassen“.

Und ein Dank gehe auch an die befreundeten Bündnisse aus Thüringen, Hessen und Niedersachsen, „die uns den Rücken stärken und uns nicht allein lassen, und auch für die Unterstützung der demokratischen Parteien und der Landesregierung unseres Freistaates“. Und nicht zuletzt danke das Bündnis „den vielen mutigen Eichsfelderinnen und Eichsfeldern, die jedes Jahr mit uns auf der Straße sind und Gesicht zeigen“.

Und Eli Sondermann blickt schon wieder nach vorn: „Unser Bündnis, und das ist wohl das Besondere, ist ein Zusammenschluss von ganz unterschiedlichen Menschen, und uns eint, dass wir das Eichsfeld nicht rassistischen Scharfmachern überlassen werden, und wir da auch sehr dickköpfig sein können. Und wir betrachten uns ja als Aktionsbündnis – wir stellen was auf die Beine, wenn wir da sein müssen.“