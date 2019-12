Nach der Zerstörung des alten Wetterkreuzes auf dem Klien in Worbis steht nun ein neues an gleicher Stelle.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Der Klien hat ein neues Wetterkreuz

Pünktlich zum 1. Advent steht auf dem Klien ein neues Wetterkreuz. Das alte war am 13. Oktober einem Akt von Vandalismus zum Opfer gefallen, was vor allem in der dort beheimateten Gartengemeinschaft für Entsetzen gesorgt hatte. Doch die Gartenbesitzer rund um Günther Weinreich hatten sich sofort entschieden, ein neues Kreuz aufzustellen und dafür eine Spendenaktion zu starten. Die Firma Eisen-Heinrich in Worbis mit Inhaber Swen Fütterer bekam den Auftrag von der Gartengemeinschaft, ein neues Kreuz aus Metall herzustellen. „Nun steht es wieder auf dem angestammten Platz, als wäre es nie weg gewesen“, freut sich Weinrich im Namen der gesamten Gartengemeinschaft über das Gelingen. „Der Berg und seine Menschen haben wieder ihren Frieden.“ Er freut sich zudem, dass in den vergangenen Wochen eine große Anzahl an Spenden eingegangen ist. „Vielen Dank!“ Noch aber reicht es nicht ganz für die Gesamtsumme. „Wir hoffen, dass sich noch einige Mitbürger entschließen, einen Beitrag zu leisten. Das Wetterkreuz gehört schließlich zum Klien und ist ein Wahrzeichen für Worbis.“ Die Gartengemeinschaft hat bei der Kreissparkasse ein Spendenkonto eingerichtet. Die Nummer kann bei dort erfragt werden. Es reicht dann das Stichwort „Wetterkreuz“.