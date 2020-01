Der Vergangenheit auf der Spur - im Eichsfeldmuseum in Heiligenstadt

„Ja, es ist ein großes Vorhaben“, sagt Ulrich Spannaus. „Die Zielstellung steckt ja schon im Namen ,Eichsfeldmuseum‘. Bislang hat sich das Haus auf wenige Epochen der Geschichte konzentriert. Jetzt geht es darum, über 1000 Jahre Eichsfeldgeschichte sichtbar zu machen.“ Ulrich Spannaus ist Gestalter für museale Ausstellungen. Sein Erfurter Artus-Atelier ist vom Kulturausschuss der Stadt Heiligenstadt ausgewählt worden, die inhaltliche Neukonzeption des Museum voranzutreiben, sie zu entwickeln und die thematischen Schwerpunkte zu setzen.

Eichsfeld, sagt Spannaus, sei nicht nur Heiligenstadt. „Richtig“, nickt Museumschef Torsten W. Müller. „Es geht über Leinefelde, Worbis, Duderstadt und Dingelstädt bis Lengenfeld unterm Stein, bis nach Wahlhausen, ja Großbodungen und Bockelnhagen.“ In Kürze werde ein Ideenprojekt veröffentlicht, kündigt Ulrich Spannaus an, während er den Blick durch das Haus schweifen lässt. „Wie das alles mal werden soll, wenn der politische Wille da und die Finanzierung gesichert ist.“

Ulrich Spannaus gestaltete auch Point Alpha

Ideen hat er viele, immerhin verfügt Ulrich Spannaus über 40 Jahre Erfahrung im Bereich museale Gestaltung. Point Alpha steht zum Beispiel in seinem Portfolio, das Stadtmuseum Erfurt oder die Marienkirche Mühlhausen. Einmal, so sagt er, soll das Eichsfeldmuseum eine Stätte der Identifikation für die Eichsfelder selbst werden. „Es ist ja schließlich ein besonderes Völkchen….“ Aber nicht nur die Menschen der Region sollen einmal ihre Geschichte, ihre Wurzeln wie unter einem Brennglas neu erleben. Das Haus soll vielmehr dazu noch ein Ausgangspunkt für Gäste werden. „Neugier wecken“, sagt Müller. „Neugier auf die Region, auf Eichsfelder Themen. Wenn Besucher sich hier umsehen und dann sagen: ,Mensch, das will ich genauer wissen‘ und sich ins Auto setzen, um zum Hanstein zu fahren, auf den Scharfenstein, nach Duderstadt oder auch in ein kleines Eichsfelddorf, dann haben wir erreicht, was wir wollen.“

Zeigen, wie sich das Eichsfeldentwickelt hat

Dazu sei auch Gastronomie ganz wichtig, fügt Spannaus hinzu. Nicht nur in der Region, sondern sogar im Museum selbst. Er kann sich gut vorstellen, das Erdgeschoss zu einem öffentlichen Bereich zu machen, der bereits Neugier auf den Rest des Hauses weckt.

DasEnno Wäsch und Jonas Bodenberger (vorn) helfen bei der Bestandsaufnahme. Foto: Eckhard Jüngel

Zu über 1000 Jahren Eichsfeldgeschichte gehört für Spannaus und Müller vor allem der Aspekt, zu zeigen, wie das Eichsfeld zu dem geworden ist, was es heute ist. „Von der Ersterwähnung über Kurmainzer Herrschaft, die Preußische Zeit bis hin zu zwei Diktaturen“, sagt Spannaus, der erwähnt, dass man sich hier im Haus zu einem hervorragenden Team zusammengefunden habe. Torsten W. Müller sei der geistige und inhaltliche Chef. An ihm, Spannaus, und seinem Erfurter Team sei es dann, den Stoff und die dazugehörigen Exponate zu konzeptionieren. „Aber dazu muss man erst einmal wissen, was überhaupt da ist.“

Genau das ist die Arbeit, die momentan im Eichsfeldmuseum läuft. Das Haus ist zunächst bis Mitte Februar für die Öffentlichkeit geschlossen. Das Team ist nämlich dabei, im Depot zu erfassen und vor allem zu fotografieren, zu inventarisieren und zu digitalisieren, was da ist. Dazu gehören auch mitunter die Altersbestimmung und die Provinienz, also wo das Stück herkommt, als was es einmal diente. „Das geht im Moment nicht ohne die Schließung. Es kostet richtig Zeit“, sagt Müller. Er legt großen Wert auf Genauigkeit, umso einfacher sei es später, wenn es an die Umsetzung noder wenn thematische Sonderausstellungen bestückt werden sollen. Zwei junge Herren, Enno Wäsch und Jonas Bodenberger, sind gerade fleißig dabei, Stücke aus dem VEB Solidor zu erfassen und einen Katalog der Titel der Eichsfeldbibliothek zu erstellen. Enno Wäsch ist Fachoberschüler und absolviert ein Praktikum im Museum. Jonas Bodenberger leistet Bundesfreiwilligendienst.

Torsten W. Müller und Ulrich Spannaus schließen die Türen zum Depot auf. Gerade hier gehe es darum, zu

Ulrich Spannhaus verschafft sich im Depot einen Überblick. Foto: Eckhard Jüngel

wissen, was da ist. Interessante Stücke seien es allemal, sagt Müller. In einem Bereich zum Beispiel liegen alte Straßenschilder. Auf einem steht „Hindenburgpark“. „Ja“, nickt Müller. „Der Heiligenstädter Kurpark hieß mal so. Auch das gehört zur Geschichte nun einmal dazu.“ In einem Regal an anderer Stelle stehen verschiedene Schädel aus Gips. „Ur- und Frühgeschichte“, erklärt Müller. Für Schulklassen seien diese Schädel interessant, denn anhand der Form können die unterschiedlichen Menschenformen erklärt werden, vom Neandertaler bis zum Homo sapiens. Es gibt landwirtschaftliche Geräte, Utensilien zur Hausschlachtung, zum ländlichen Leben, aber auch Uhren, Porzellan, Fahnen und anderes.

Mittelalter ist nochzu wenig vertreten

Die Erfassung der Stücke im Depot sei immens wichtig, bestätigt Ulrich Spannaus. Denn nur, wenn man wisse, was da ist, könne man eine „Besucherdramaturgie“ entwickeln und einen Grundriss, mit welchen Methoden welcher Sachverhalt dargestellt werden kann und sollte. Und nur, wenn man wisse, was da ist, wisse man auch, was noch fehlt. „Mittelalter“, wirft Spannaus als Begriff in den Raum. „Davon ist nur wenig da.“

Er erinnert an die verheerenden Brände, die Heiligenstadt heimsuchten, besonders den großen Stadtbrand

Straßenschilder vergangener Tage im Depot. Foto: Eckhard Jüngel

1739. „Dabei ist ganz viel vernichtet worden“, bedauert er. Er ist Torsten W. Müller dankbar, dass dieser schon die Geschichte der Jesuiten aufgearbeitet hat.

„Das Eichsfeldmuseum steht vor dem gleichen Problem wie jedes andere Museum auch: Einige Exponate von außerhalb suchen.“ Ein Stück, das wieder eine Lücke in der Geschichtsschreibung schließt, konnte Torsten W. Müller jetzt auftreiben. Es ist eine wunderbare Porzellanvase, die die Jahreszahl 1855 trägt und zwei Bilder. Einmal die Burg Hanstein mit der Rimbacher Kirche davor – sie hat allerdings nur einen Turm. Das zweite Bild ist eine Ansicht des Hansteiner Rittergutes Oberstein, das im Jahre 1973 während des Sozialismus vernichtet wurde.

Zwei Dokumente derfriedlichen Revolution

Müller freut sich auch sehr, dass er zwei neue Stücke bekommen hat, die die friedliche Revolution 1989 thematisieren. Einmal ein selbstgemaltes Banner mit der Aufschrift „Wir sind das Volk“, das bei den

Das Banner erzählt von der friedlichen Revolution im Eichsfeld. Foto: Eckhard Jüngel

Demonstrationen auf dem Heiligenstädter Friedensplatz gezeigt wurde, zum anderen ein handgemaltes Schild, das damals in Reifenstein an einem Baum hing. „Schnitzler, Sie sind hier unerwünscht“, steht darauf. Karl-Eduard von Schnitzler, der den „Schwarzen Kanal“ moderierte, nächtigte damals im Reifensteiner Hotel. „Langweilig wird uns wahrlich nicht“, sagt Müller, während er das Depot sorgsam abschließt.

Er ist froh, wenn die Erfassung abgeschlossen ist, alle wichtigen Stichworte, Fotos und Inventare in digitaler Form vorliegen. „Aber bis das geschafft ist, liegt noch ein hartes Stück Arbeit vor uns.“