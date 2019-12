Bei ihrem Weihnachtskonzert zogen die Kinder in Niederorschel alle Register: Die erst vierjährige Malea Berend erfreute die Gäste mit einem Lied, es gab die große Kleckerei in der Weihnachtsbäckerei, und Lasse Loewenau, hier als Opa, wollte tauchen gehen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Der verhaftete Weihnachtsmann von Niederorschel

Musik und Schauspiel – der Nachwuchs in Niederorschel ist in beiden Genres zuhause. Das stellten die Kinder beim nunmehr 10. Weihnachtskonzert der Regelschule Niederorschel unter Beweis. Mit dem Lied „Hörst du, wie die Engel singen“, vorgetragen vom Schulchor, ging es los. Im Mehrzweckraum der Schule hatten sich viele Gäste eingefunden, die von den Moderatorinnen des Abends, Lena Stolze und Nina Schwerdt, herzlich begrüßt wurden. Gemeinsam mit der Musiklehrerin Heidi Berend, die für die Vorbereitung aller Programmpunkte verantwortlich zeichnete, spielte Julius Berend am Klavier die Lieder „Ihr Kindelein kommet“ und „We wish you a Merry Christmas“. Im Swingrhythmus ging es weiter. Die jungen Damen des Schulchores sangen zur Weihnachtsmelodie „Go, tell it on the Mountain“ einen deutschen und einen englischen Text.

Mit dem Stück „Der bestohlene Weihnachtsmann“ wartete anschließend die Theatergruppe auf. Während zwei Wachmänner gelangweilt im Weihnachtskaufhaus Wache schoben, kam plötzlich eine seltsame Gestalt mit rotem Mantel durch den Kamin gerutscht. Dass der Eindringling erst einmal auf die Polizeiwache gebracht werden muss, stand für das Sicherheitsteam fest, weil der Sack des vermeintlichen Weihnachtsmannes aus dem Schornstein mit Diebesgut gefüllt war. Das zumindest meinten die Sicherheitsbeamten. Sie sollten sich getäuscht haben. Die Schüler der 6. Klasse zeigten nicht nur bei diesem Stück, dass sie das Theaterspiel beherrschen. Der festgenommene Weihnachtsmann beteuerte schließlich mehrfach seine Unschuld. Er habe sich lediglich im Kamin geirrt. Dann wurde er aus dem Gefängnis entlassen. Es hatte sich herausgestellt, dass sein Sack tatsächlich nicht mit gestohlenen Geschenken gefüllt war. Um Beobachtungen bei der ominösen Familie Engelmann ging es im Theaterstück der 7. und 8. Klasse. Dass die geschwätzigen Frauen in der Weiberrunde darüber lästerten, wie Herr Engelmann neuerdings nachts auf Hausdächern herum klettert, war noch das kleinere Übel. Doch weil der liebe Herr mit seinem Jutesack vom Dachfirst gerutscht und durchs Garagendach eingebrochen und auch noch genau auf den Schlitten gefallen war, brachte die geschwätzigen Weiber zur Weißglut. Licht ins Dunkel brachte dann Frau Engelmann, die ihren Gatten vehement verteidigte. Mit einem Rentierlikörchen konnte die gute Frau die Quasselweiber friedlich stimmen. Die erst vierjährige Malea sang das Lied „Leuchte mein Licht“. Für ihren couragierten Auftritt bekam sie großen Applaus. Der Auftritt der drei Plätzchen backenden Handwerker in der Weihnachtsbäckerei aber sollte einer der Höhepunkte des Abends werden. Nach dem gleichnamigen Lied von Rolf Zuckowski wirbelten die kleinen Knilche und brachten so einiges durcheinander. Nachdem der duftende Weihnachtskuchen fertig war, verteilten die Weihnachtsbäcker ihn an die Gäste, was auf große Zustimmung stieß. Beim Anspiel der siebten Klasse „Wir schenken uns nichts“, widmeten sich die Schüler dem Klischee, dass die oft verpönten Weihnachtsgeschenke schnell im Schrank verstauben. Die vier Damen diskutierten darüber, was das absolut sinnvolle Weihnachtsgeschenk sei. Am Ende stand die Erkenntnis: „Es wird doch wieder so, wie es Weihnachten immer war“. Mit dem Auftritt der Theatergruppe der 9. Klasse , die das Stück „Eiligabend“ aufführten, endete das Weihnachtskonzert der Regelschule. Als Großvater, der eine Taucherausrüstung geschenkt bekommen hatte, glänzte Lasse Loewenau, der an vielen Programmpunkten beteiligt war, einmal mehr. Zum Abschluss sang der Schulchor das von Heidi Berend komponierte und getextete Lied „Dann brauchen sie ein Licht“. Den Erlös des Abends behalten die Schüler aber nicht für sich selbst – er kommt dem „Ambulanten Hospizdienst Eichsfeld“ zugute.