Desinfektionsmittel aus Kirchgandern für die Region

Das Unternehmen MCI Miritz, das am Standort in Kirchgandern Aromen und Riechstoffe aus Citrusölen produziert, erhielt in der vergangenen Woche einen Anruf der ortsansässigen Apotheke. Laut Sandra Herwig ging den Apotheken das Desinfektionsmittel aus und die Belieferung von Arztpraxen, Pflege- und Seniorenheimen konnte nicht aufrechterhalten werden. Der Geschäftsführer, Tillmann Miritz, zögerte daraufhin nicht lange und ließ kurzfristig die Produktion umplanen und Desinfektionsmittel herstellen. Dieses wurde verschiedenen Apotheken, aber auch anderen Institutionen wie der Bereitschaftsfeuerwehr, zur Verfügung gestellt. „Wir möchten damit diejenigen unterstützen und schützen, die in dieser herausfordernden Zeit ihre ganze Energie und Arbeitskraft jeden Tag für uns alle einsetzen“, sagt der Unternehmer.