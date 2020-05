Ein ausgelöster Rauchwarnmelder alarmierte Nachbarn in einem Mehrfamilienhaus der Heiligenstädter Husumer Straße.

Heiligenstadt. Rauchwarnmelder alarmiert Nachbarn in Heiligenstadt.

Dichter Qualm in einer Wohnung

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Dichter Qualm in einer Wohnung

„Ein ausgelöster Rauchwarnmelder alarmierte Nachbarn in einem Mehrfamilienhaus der Husumer Straße“, berichtet Johannes Lurch von der Heiligenstädter Feuerwehr. Die am Sonntag um 15.45 Uhr verständigte Feuerwehr öffnete die verschlossene Wohnungstür. „Dichter Rauch kam den Einsatzkräften entgegen. Ein Trupp unter Atemschutz erkundete die verqualmten Räume“, so Lurch. Ursache für den Qualm war auf dem Küchenherd stehendes angebranntes Essen. Anschließend wurde die Wohnung belüftet und die Tür mit einem neuen Schloss gesichert. „Der zur Einsatz bestellte Rettungsdienst musste nicht tätig werden, da niemand verletzt wurde“, sagt Johannes Lurch.