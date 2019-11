Die Glatthaferwiese im Eichsfeld wäre leicht zu retten

So wie jedes Jahr, wurden auch für 2019 der Baum des Jahres, das Insekt, die Orchidee, der Vogel des Jahres und viele weitere Jahreslebewesen gekürt. Das soll ihre Bedeutung für Mensch und Natur zeigen und oft auch auf deren Gefährdung aufmerksam machen. Erstmals wurde auch eine Pflanzengesellschaft des Jahres benannt. Unter einer Pflanzengesellschaft versteht man, dass bei nahezu gleichen Standortbedingungen, also bei gleichen Boden- und Klimaverhältnissen sowie bei gleicher Beeinflussung durch Menschen und Tiere, sich nach einer gewissen Zeit immer dieselben Pflanzenarten zusammenfinden.

Die Pflanzensoziologie, als Teildisziplin der Biologie, erforscht und benennt solche immer wiederkehrenden Pflanzengemeinschaften. Die Glatthaferwiese ist so eine in Deutschland beheimatete Pflanzengesellschaft, in der, neben dem namengebenden Glatthafer, noch viele weitere Wiesenpflanzen, wie Wiesen-Storchschnabel, Margerite, Wilde Möhre oder die Witwenblume vorkommen. Sie ist die typische Mähwiese frischer, das heißt nicht zu trockener und nicht zu nasser Standorte.

Wiesentyp nur noch auf Kleinstflächen

Früher hatte dieser Wiesentyp eine große Bedeutung zur Heugewinnung und war als Blumenwiese im Eichsfeld landschaftsprägend. Heute ist er bei uns nur noch auf Kleinstflächen zu finden. Denn das Grünland zur Futtergewinnung wird mit Gülle so überfrachtet, dass sich hier kein Pflanzenreichtum mehr einstellen kann.

Die Glatthaferwiese droht somit aus unserer Landschaft zu verschwinden. Deshalb ist sie die Pflanzengesellschaft 2019. Leider bekommt diese Gemeinschaft von Wiesenpflanzen auch von Naturschützern nur wenig Aufmerksamkeit, da in ihr keine ausgesprochen seltenen Pflanzenarten vorkommen. Orchideen zum Beispiel sind hier nicht zu Hause, sondern eher in Feuchtwiesen oder Magerrasen zu finden, weshalb zum Erhalt dieser Lebensräume viel mehr Anstrengungen unternommen werden. Neueste Erhebungen zeigen aber, dass gerade die Trivialarten in ihren Beständen weit schneller abnehmen als die ohnehin schon in den Roten Listen als gefährdet erfassten seltenen Pflanzenarten. Ihre typischen Vergesellschaftungen verarmen oder verschwinden ganz.

Für die Glatthaferwiese wäre die Rettung leicht zu organisieren. Wenn sie auch als Heuwiese durch die intensive Grünlandbewirtschaftung in unserer Kulturlandschaft an Bedeutung und Standorten verloren hat, kann man ihr in Städten, Dörfern und Industriegebieten, selbst entlang der Verkehrswege, Platz einräumen.

Statt intensiv gemähter „englischer Rasen“ sollten die Grünflächen nur ein- bis zwei Mal im Jahr geschnitten werden. Das Mahdgut muss von den Flächen entfernt und auf eine Düngung muss verzichtet werden. So kann sich die an Wildblumen reiche Glatthaferwiese entwickeln und Lebensraum für Bienen, Schmetterlinge und andere Insekten bieten. In vielen Großstädten werden solche Wildblumenwiesen bereits gefördert. Es wird Zeit, dass auch die Eichsfelder Kommunen nachziehen. Eine fachliche Beratung dazu kann der Naturschutzbund des Landkreises bieten.