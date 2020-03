Steve Adelberg, Inhaber des Rewe-Marktes in Dingelstädt, vor dem leeren Regal, in dem sonst das Toilettenpapier angeboten wird. Auch Seife, Taschentücher und Desinfektionsmittel sind derzeit rare Ware.

Die rare Ware

Steve Adelberg steht vor dem Regal im Rewe-Markt in Dingelstädt, in dem sich normalerweise das Toilettenpapier stapelt. Der Inhaber der Filiale blickt dort aktuell in unbefüllte Fächer. In seinem Geschäft sieht es aus, wie in fast allen Supermärkten, nicht nur im Eichsfeld. Dabei ist es nicht nur das Klopapier, was fast schon unauffindbar ist. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Auch Seife, in flüssiger und fester Form, Taschentücher und Desinfektionsmittel sind zu Mangelware geworden. „Bei Seife und Desinfektionsmittel verstehe ich das ja noch, aber beim Toilettenpapier?“, sagt Adelberg. Als sich die Coronakrise abzeichnete, hätten einzelne Kunden bis zu sieben Packungen aus dem Markt getragen, erinnert er sich. Jetzt habe sich das aber wieder beruhigt. Mit der Nachlieferung sehe es nicht rosig aus. „Wenn ich fünf Paletten bestelle, bin ich froh, wenn ich eine bekomme. Das geschieht mittlerweile auf Zuteilung.“ Das bestätigt auch Florian Simon, der zwei Edeka-Märkte in Leinefelde betreibt. „Beim Bestellen ist es wie beim Lotteriespiel. Einer bekommt was, der andere nicht. Ich denke aber, dass sich das bald normalisiert.“ In seinem großen Markt waren die Regale für das Toilettenpapier nur ein, zwei Tage leer. „Hier gab es noch keine großen Hamsterkäufe.“ Deshalb sei man momentan gut ausgestattet. Aber Engpässe gibt es bei ihm auch, was Desinfektionsmittel betrifft. Den Spender, der am Eingang zum Markt stand, habe man wieder abbauen müssen. „Zweimal wurde uns die Flasche mit dem Mittel entwendet“, begründet Simon diesen Schritt. Steve Adelberg beobachtet in Dingelstädt währenddessen eine Normalisierung des Einkaufsverhaltens. „Anfang vergangener Woche sah das noch anders aus. Man hätte meinen können, es sei schon Ostern.“ Momentan sind alle Mitarbeiter des Marktes gesund, die Kinder werden betreut, alle können zur Arbeit kommen. „Aber wenn sich das ändert, bekommen wir Probleme. Vor allem, weil wir hier in Dingelstädt fast Alleinversorger sind.“ Es gibt noch einen weiteren Laden, einen Discounter, in der Stadt.