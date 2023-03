Die Welt der Eichsfelder Kräuter und was sie alles können

Dingelstädt. In Dingelstädt können sich Eichsfelder Familien in ein neues Universum begeben. In dessen Mittelpunkt steht die Kraft der Natur und was der Mensch damit anfangen kann.

Unter dem Titel „Die Kraft der Natur kennenlernen“, bietet das Familienzentrum Kloster Kerbscher Berg Dingelstädt am Mittwoch, 5. April, um 16 Uhr eine Kräuterwanderung für Familien an. „Fast das ganze Jahr über findet man in der Natur heilsame Kräuter“, weiß man in Dingelstädt. Bei den Wanderungen geht es um Wissenswertes aus der Welt der Kräuterkunde. Wer mitgeht, lernt Wildkräuter zu erkennen und zu bestimmen, Heilwirkung und wie man sie in der Küche verwenden kann. Mitzubringen sind kleine Sammelkörbe und wetterentsprechende Kleidung. Treffpunkt ist der Haupteingang des Familienzentrums.

Anmeldung bis drei Werktage vor Wanderung unter Telefon: 0172 / 1847573 oder per E-Mail an tinaklocke@googlemail.com