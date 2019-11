Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Digitalpakt: 5,5 Millionen für Eichsfelder Schulen

Es ist eine besondere Konferenz. Denn zu der treffen sich nicht nur drei Landräte aus drei Kreisen, sondern auch aus drei Bundesländern. Dieses Treffen der Landkreise Eichsfeld, Werra-Meißner und Göttingen gibt es seit Januar 1990 jährlich.

Bei der Beratung am Donnerstag in Osterode am Harz gibt es verschiedene Schwerpunkte, zu denen die entsprechenden Fachamtsleiter etwas vortragen. Ein wichtiger Aspekt ist der Fachkräftemangel. Der Kreis Göttingen habe dazu ein „Welcome Centre“ ins Leben gerufen, bei dem es um Unterstützung für Menschen mit Migrationshintergrund geht, erzählt der Eichsfelder Landrat Werner Henning (CDU). Dazu meint er, dass er diesen Fachkräftemangel im Eichsfeld noch nicht so starke spüre wie in den anderen Kreisen. „Uns kommt zugute, dass wir eine hohe Rückkehrer-Quote haben und junge, sehr gut ausgebildete Eichsfelder zurückkommen.“ In dem Zusammenhang plant er ein Treffen zwischen den Verantwortlichen der berufsbildenden Schulen in Leinefelde, Heiligenstadt und Duderstadt. „Im Raum steht, ob eine Kooperation möglich ist und es Spezialisierungen geben könnte, auch über die Landesgrenzen hinaus.“

Online Anwendungen für Bürger

Auch die Digitalisierung ist ein Schwerpunkt. Werner Henning sagt, dass die Kreisverwaltungen bis 2022 etwa 580 Anwendungen auf unterschiedlichen Portalen den Bürgern anbieten müssen. „Wir haben derzeit 13 und stehen damit im Vergleich zu Hessen und Niedersachsen und auch in Thüringen sehr gut da.“ Dies sei aber auch möglich, weil der hiesige Freistaat entsprechende Fördermittel bereitstellt. Hinzu würden künftig noch die elektronische Akte und das Datensicherungssystem kommen.

Zahlen gibt es schon beim Thema Digitalpakt Schule. Das Eichsfeld bekommt für die hiesigen 48 Schulen etwa 5,5 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Dafür hat er der Landrat schon eine klare Herangehensweise: erst die Infrastruktur, dann die Endgeräte. Für die Praxis bedeutet das: Erst muss in den Schulen Wlan sein, um später über Klassensätze von Tablets nachzudenken. Inwieweit Letzteres umgesetzt werden kann und möglich ist, kann Werner Henning derzeit noch nicht einschätzen.

Grüne Band durch Eichsfelder betreut

Im Rahmen der Konferenz wird auch das Tourismuskonzept des Eichsfeldes vorgestellt mit den Schwerpunkten Kulinarik, lebendiger Glaube und Grünes Band. „Diese Aspekte sind alle mit denen von Thüringen kompatibel und verdeutlichen, wie sie die Region geprägt haben.“ Das Grüne Band liegt Henning besonders am Herzen. Deshalb setzt er sich auch dafür ein, dass es „werthaltig aus dem Eichsfeld heraus betreut und begleitet wird.“ Und die Signale aus Erfurt seien positiv, so dass Mitarbeiter des Grenzlandmuseums Teistungen und des Grenzmuseums Schifflersgrund diese Aufgabe übernehmen.