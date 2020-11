Dingelstädt: Farben, Lacke und Öle illegal entsorgt

An einem Waldweg zwischen Dingelstädt und Kallmerode wurden unter anderem Farben, Lacke und Öle entsorgt.

Ein Umweltdelikt wurde beim Ordnungsamt der Stadt Dingelstädt am frühen Montagmorgen angezeigt. An einem Waldweg zwischen der Stadt und Kallmerode entsorgten bislang Unbekannte eine nicht geringe Menge an Farben, Lacken, Holzschutzmitteln, Latex, Ölen und anderen umweltgefährdenden Flüssigkeiten, berichtet Mitarbeiterin Daniela Schollmeyer. Damit die Tat nicht gleich bemerkt wurde, haben die Umweltsünder die Behältnisse mit einer Wolldecke abgedeckt.