Dingelstädter von Thüringer Ehrenamtsstiftung ausgezeichnet

Es sind viele, die in der Corona-Krise soziales Engagement zeigen. Zwei von ihnen wurden nun in Dingelstädt geehrt. Auf Beantragung der Stadt Dingelstädt erhielten Daniel Iffland und Katharina Günther von der Thüringer Ehrenschaftsstiftung, die den Fond Nachbarschaftshilfe 2020 eingerichtet hat, jeweils 300 Euro. Den symbolischen Scheck und Dank für ihr Ehrenamt überreichte Bürgermeister Andreas Fernkorn.

Katharina Günther hatte sich im März dafür entschieden, einen Einkaufsservice für Menschen einzurichten, die wegen dem Coronavirus in Quarantäne leben müssen oder zur Risikogruppe zählen und deshalb Zuhause bleiben. Unterstützung fand sie bei Falk Wedekind, dem Geschäftsführer des Containerdienstes Wedekind und den freiwilligen Helfern Lucas Roth, Manuel Klingenstein, Leonie Helbing und Janin Mühr.

Daniel Iffland freute sich über die Ehrung durch die Ehrenamtsstiftung. Foto: Eckhard Jüngel / Eckhard Jüngel (TA)

Waren es anfangs zwei bis drei, sind es heute im Schnitt fünf Personen, für die Einkäufe erledigt werden. „Mittlerweile fahren wir auch nach Flinsberg, Worbis, Zella und Helmsdorf“, so Katharina Günther, die auch Geschäftsführerin des Autohauses Günther in Dingelstädt ist, „und wollen es auch, solange es nötig ist, weiterhin tun.“

Auch Daniel Iffland fand die Idee gut und richtete mit seiner Belegschaft vom Autohaus einen Einkaufsservice ein. „Die Einkaufsliste erhalten wir über Handy und dann wird die Ware im Rewe-Markt Dingelstädt verpackt. Die fertige Kiste wird von uns dann zu den Haushalten gebracht. Das läuft recht gut“, so Iffland. Auch dass von der VR-Bank Mitte ein mobiles EC-Kartenlesegerät zur Verfügung gestellt wurde, und so ein kontaktloses Bezahlen möglich gemacht wird, sei sehr hilfreich. Die 300 Euro will Iffland dem Kinderhospiz Mitteldeutschland spenden. Katharina Günther hat die Gelegenheit gleich genutzt und Wehrleiter Ansgar Nolte den symbolischen Scheck überreicht. Sie will die Freiwillige Feuerwehr Dingelstädt unterstützen.