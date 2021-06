DLRG Leinefelde-Worbis bietet Sommerferien-Camps für Kinder

Die Kinder des Feriencamps übernachten im Freizeit- und Erholungspark Possen in Sondershausen.

Eichsfeld. Ferienspaß mit Erste-Hilfe-Lehrgang und Schwimmunterricht.

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Leinefelde-Worbis lädt zu Sommer-Ferien-Camps 2021 für Kinder und Jugendliche von 6 bis 16 Jahren ein. „Auf dem Programm stehen Badespaß, Grillabende, Natur, Survival, Kreativität, ein Ausflug in einen Zoo, Besuch des Affenwalds Staußberg und der Sommerrodelbahn, Besuch des Bärenpark in Worbis, Sport, Spiel & Spaß und vieles mehr“, sagt DLRG-Vorsitzender Daniel Kahlert. Zudem können die Teilnehmer an einem Erste-Hilfe-Kurs teilnehmen, ihren Juniorretter oder das Rettungsschwimmabzeichen machen oder ein anderes Schwimmabzeichen ablegen.

Die Übernachtung erfolgt im Freizeit- und Erlebnispark Possen. Der Teilnehmerbeitrag beträgt 350 Euro pro Teilnehmer inklusive Übernachtung, Vollverpflegung, Programm, Eintrittsgelder, Erste-Hilfe-Kurs, Schwimmabzeichen und Betreuung. Eingeladen wird zu den Camps vom 31. Juli bis 7. August, vom 7. August bis 14. August und vom 14. August bis 21. August. Die An- und Abreise erfolgt mit dem Fahrzeugen der DLRG von Leinefelde aus.

Informationen und Anmeldung unter Telefonnummer: 03605/ 54 61 655