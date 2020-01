Drei echte Uderaner in Acryl auf Leinwand

Uder. Drei Bronze-Figuren gehören inzwischen untrennbar zur Gemeinde Uder. Das sind der Ossenritter im Part, der die alte Sage der Uderaner Ossenritter verkörpert, der Pilger nahe der Kirche – schließlich liegt Uder am Jakobsweg – und die Büste von Heimatdichter Martin Weinrich, nach dem sich der Heimatverein benannt hat. Katharina Gümpel aus Uder hat die drei nun in Acryl auf Leinwand gebannt – in gedeckten Farben, damit die Bilder immer wieder neu inzseniert werden können. Sie finden ihren Platz im Gemeindehaus Riedelsburg. sit