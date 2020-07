Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Drei Verletzte nach Unfall – Landstraße für eine Stunde gesperrt

Zu einem Unfall kam es am Freitagmittag gegen 11.45 Uhr auf der Landstraße zwischen Breitenworbis und Wülfingerode, als eine 58-jährige Seat-Fahrerin von der L 2048 nach links auf die L 3030 in Richtung Breitenworbis abbiegen wollte. Sie stieß laut Polizei mit einem vorfahrtsberechtigten Mercedes zusammen, der in Richtung Wülfingerode unterwegs war.

Die Seat-Fahrerin und der 23-jährige Mercedes-Fahrer kamen ins Krankenhaus, ein 30-jähriger Beifahrer wurde am Unfallort behandelt. Bis 13 Uhr war die Unfallstelle voll gesperrt.

