In Heiligenstadt stieg die Zahl von elf auf 13 an, die in Teistungen von acht auf neun Corona-Fällen.

Drei weitere bestätigte Corona-Fälle im Eichsfeld - Nun 69 Infizierte

In den vergangenen 24 Stunden gab es im Landkreis Eichsfeld drei weitere bestätigte Coronavirus-Fälle. Das teilt das Landratsamt am Samstag mit. Demnach erhöhte sich die Zahl der Infizierten in der Region auf 69. Die der stationär behandelten Patienten sei bei acht geblieben, in zwei Fällen gebe es einen schweren Verlauf, heißt es. Die Zahl der Genesenen ist um eine Person auf sechs gestiegen. Bislang gibt es im Landkreis ein Todesopfer. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Derzeit, so berichtet das Landratsamt weiter, gebe es drei Orte mit fünf oder mehr infizierten Personen. In Dingelstädt seien es weiterhin neun und in Leinefelde fünf. In Heiligenstadt stieg die Zahl von elf auf 13 an, die in Teistungen von acht auf neun.