Die beiden Krippengruppen im Inklusiven Campus Duderstadt werden wegen eines positiven Corona-Tests bis auf weiteres geschlossen. Wie die Katholische Pressestelle Göttingen am Freitag informierte, wurde die Corona-Infektion am Donnerstagabend bekannt. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog.

„Wir bedauern die Entwicklung sehr und werden alles dafür tun, weitere Infektionen zu verhindern“, erklärt Heike Jagemann aus der Caritas-Geschäftsbereichsleitung „Soziale Dienste und Kindertagesstätten“. Der Schutz der Menschen habe Vorrang. Die für einen solchen Fall notwendigen Maßnahmen seien ergriffen worden.

Alle Eltern der Krippe wurden umgehend am Donnerstagabend telefonisch kontaktiert. „Wir arbeiten in enger Abstimmung zusammen mit dem Gesundheitsamt für die Stadt und den Landkreis Göttingen“, betont Jagemann. In welcher Form und welchem Umfang ein Reihentest nötig ist und organisiert wird, müsse noch vom Gesundheitsamt entschieden werden.

Die weiteren Betreuungseinrichtungen im Inklusiven Campus Duderstadt bleiben geöffnet. Das ist möglich, da von der Krippe baulich getrennte Eingänge und Aufenthaltsbereiche genutzt werden. „Alle Eltern unserer Einrichtungen im Inklusiven Campus erhalten heute einen Elternbrief mit aktuellen Informationen. Wir sind für alle Familien bei Fragen telefonisch erreichbar“, erklärt Jagemann.