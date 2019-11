Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Durch Hecke geschleudert: 15-Jährige nach Fahrradunfall schwer verletzt

Eine 15 Jahre alte Fahrradfahrerin hat bei einem Unfall in Heiligenstadt (Landkreis Eichsfeld) schwere Verletzungen erlitten. Die Jugendliche habe in einer Kurve bremsen wollen, auf dem regennassen Asphalt jedoch die Kontrolle über ihr Rad verloren, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Sie wurde durch eine Hecke geschleudert und prallte gegen ein Auto, das dahinter abgestellt war.

Die 15-Jährige wurde nach dem Unfall am Donnerstagnachmittag mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

