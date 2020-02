Eichsfeld ist in Narrenhand

Kirchohmfeld. In Kirchohmfeld feiert man den 50. Geburtstag des Karnevalsvereins. Freitagabend startet um 20 Uhr der 2. Büttenabend.

Schautag in der Schule

Heiligenstadt. Von 10 bis 14 Uhr öffnet am Samstag das Heiligenstädter Lingemann-Gymnasium seine Türen zum Schautag. Präsentiert werden die Räumlichkeiten und die Ergebnisse der Projektwoche. Die spannende Schau reicht von Wetterphänomenen über Sport, Chemie und Schreiben in Sütterlinschrift bis hin zu Musik und afrikanischen Trommeln und Speisen. Aber auch Yoga steht im Plan. Führungen starten halbstündlich.

Tag der offenen Tür

Dingelstädt. Samstag gewährt das St.-Josef-Gymnasium von 10 bis 13 Uhr einen Blick hinter die Kulissen. Höhepunkte sind die Auftritte der neu eingerichteten Bläserklasse, des Schulchores und der Theater- AG. Außerdem werden sich Arbeitsgemeinschaften präsentieren, die zum Teil neu entstanden sind, so die AG Schulsanitätsdienst. Auch Spanisch ist neues Unterrichtsfach. Die Gäste dürfen selbst aktiv werden.

Per Motorrad in den Alpen

Westhausen. In Alis Halle in der Westhäuser Mehlsstraße 40c wird Samstag ab 19 Uhr Kai Sypniewski über seine Reise per Motorrad auf staubigen Pisten durch die Alpen berichten. Da geht es durch grandiose Berglandschaften mit fantastischen Ausblicken zwischen der Ligurischen Grenzkammstraße bis hin zum höchsten offiziell anfahrbaren Punkt der Alpen, dem Col Sommeiller. Danach gibt es eine offene Gesprächsrunde, bei der Fragen rund ums Thema und zu Reisevorbereitungen gestellt werden können. Der Eintritt ist frei, aber freiwillige Spenden sind willkommen. Der Erlös kommt dem Projekt „Ali sk – Aktion Lebenshilfe für Indiens Straßenkinder“ zugute.

Neue Galaxien

Geisleden. Die fünfte Jahreszeit in Geisleden steht unter dem Motto „(T)Raumschiff GCV – alles außer irdisch“. Los geht’s Samstag um 14.30 Uhr mit dem Nachmittags-Fasching für Jung und Alt. Die große Prunksitzung folgt am Sonntag um 20.11 Uhr.

Grüne Stunde

Heiligenstadt. Auf eine Tasse Kaffee und Gespräche wird am Samstag von 16 bis 17 Uhr zu einer „Grünen Stunde“ in das bündnisgrüne Europabüro in der Heiligenstädter Wilhelmstraße 99 eingeladen. Vor Ort werden Michael Hoffmeier und Norbert Sondermann sein.

Geburtstag geht weiter

Großbodungen. Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 140-jährigen Karnevalsjubiläum startet am Samstag um 19.11 Uhr der zweite Büttenabend in der Festhalle in Neustadt. Am Sonntag folgt um 15 Uhr der Kinderfasching in Großbodungen.

Showabend

Leinefelde. Mit dem Bühnenmotto „Der LCV grüßt aus dem All zum Leinefelder Karneval“ geht es bei den Lämmerschwänzen in die tollen Tage. Am Samstag startet der „Große karnevalistische Showabend“ im Eichsfelder Hof. Das LCV –Prinzenpaar (natürlich noch fast geheim) wird sich aktiv mit einer Überraschung in das Programm einbringen. Der Sonntag gehört ab 14 Uhr den Kindern. Kinderliedermacher Mathi ist im „Eichsfelder Hof“ mit dabei.

Götter auf dem Olymp

Heiligenstadt. In der Kreisstadt steigt Zeus selbst vom Olymp herab beziehungsweise erklimmen die Narren den mystischen Berg: Am Samstagabend startet um 19.30 Uhr die 2. Prunksitzung in der Stadthalle, und ab 14 Uhr wird sich am Sonntag der größte Karnevalsumzug des Eichsfeldes in der Innenstadt in Bewegung setzen.

Große Elferratssitzung

Worbis. An der Wipper steigt um 19.30 Uhr am Samstag die dritte Elferratssitzung.

Karneval in Venedig

Heiligenstadt. Etwas anders wird Karneval Samstagabend, 19.30 Uhr, im Foyer des Eichsfelder Kulturhauses gefeiert. Unter dem Motto „Der Karneval von Venedig“ entführt das Salon-Trio Dresdner Solisten mit Unterhaltungsmusik um 1900 in die Stadt der Masken an der italienischen Adriaküste. Auf dem Programm stehen Werke von Verdi, Bellini und Arban. Noch gibt es Karten für das Konzert an der Theater- und an der Abendkasse.

Karnevalsgeburtstag

Niederorschel. In der 40. Session steckt Niederorschel. Samstag startet um 19.33 Uhr der zweite Büttenabend. Am Sonntag gestalten die Karnevalisten die Messe mit. Sonntag um 14 Uhr zieht der Jubiläumszug durch den Ort und feiert man Straßenkarneval.

Battersche Jecken

Breitenworbis. „Klima, Zinsen, Maut adé – Konstant bleibt nur der BCC“ lautet das Motto in Breitenworbis in dieser Session. Die Batterschen feiern am Samstag ab 19.30 Uhr ihre 3. Sitzung im Saal.

Atlantis ruft in Teistungen

Teistungen. In der Kongresshalle auf Teistungenburg geht es Samstag ab 20 Uhr in den großen Büttenabend. Sonntag folgt um 15 Uhr der Kinderfasching. Nach „Atlantis“ geht es am Abend ab 20 Uhr mit dem Kostümball.

Amphibien im Blick

Worbis. Der Worbiser Biologe Arne Willenberg hält am Sonntag um 11 Uhr einen Gastvortrag im Thüringer Tierschutzprojekt der Stiftung Bären im Alternativen Bärenpark. Thema ist Amphibienschutz.

Fasching an der Werra

Wahlhausen. Im großen Gemeindesaal von Wahlhausen startet Samstag um 20.11 Uhr ein Bühnenprogramm mit Kostümprämierung. Gesucht werden die schönste Dame, der schönste Herr, die beste Gruppe. Danach wird mit dem Disco-Team Vevo getanzt. Kinder kommen am Sonntag an gleicher Stelle ab 15 Uhr auf ihre Kosten.

Pittiplatsch im Zirkus

Heiligenstadt. Neues aus dem Märchenwald gibt es am Sonntag um 16 Uhr im Eichsfelder Kulturhaus. Pittiplatsch und Freunde ziehen als Geburtstagsgeschenk für Maulwurf Buddelflink einen Zirkus auf.