Im Eichsfeld-Klinikum sind aufgrund steigender Corona-Infektionszahlen zusätzlich zur Isolierstation mit einer Kapazität von bis zu zwölf Betten noch zwei weitere Quarantänestationen für Patienten mit Infektionsverdacht geplant. Möglich sei das durch eine Umstrukturierung des Stationsbetriebes und die Ausnutzung freier Ressourcen in anderen Fachbereichen, sagt Uwe Schotte, Ärztlicher Direktor. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Was Kapazitätsgrenzen angehe, sei man bereits vor einer Woche an eine solche im Betrieb der internistischen Normalstationen gestoßen. Daher seien die Umstrukturierungen notwendig gewesen. „Die Kapazitäten der Intensivbetten und Beatmungsgeräte sind im Moment noch ausreichend“, sagt Schotte. Zwei neue Beatmungsgeräte wurden bereits im Frühjahr geordert. Für den aktuellen Betrieb sieht er das Eichsfeld-Klinikum gut aufgestellt. „Ausreichend Personal ist vorhanden.“

Der Ärztliche Direktor räumt aber ein, dass die Lage bei den Ärzten der Abteilung Anästhesie und Intensivmedizin angespannt ist. Schon vor zwei Wochen habe man die mögliche Kapazität für Operationen an die Personalsituation der Abteilung anpassen müssen. Sollten in den nächsten Wochen mehr Patienten auf die Intensivstation kommen, wird das seiner Meinung nach Folgen für die Leistungsfähigkeit der OP-Abteilungen haben.

Und auch in den Pflegeberufen ist es notwendig, so Uwe Schotte, das Personal je nach Bedarf zwischen den Fachabteilungen umzuverteilen. Insbesondere die Intensivmedizin erfordere bei steigender Zahl schwer kranker Corona-Fälle die Abdeckung eines höheren Personalbedarfes. Mit Blick auf Operationen ist es im Klinikum aktuell noch nicht geplant, solche abzusagen. Das kann sich aber ändern.

Väter dürfen weiterhinmit in den Kreißsaal

Was Veranstaltungen angeht, sind alle Feierlichkeiten und Infoveranstaltungen in den Häusern abgesagt. Das trifft im November auch für die zu, die für werdende Eltern gedacht waren. Wichtig sei der Schutz der Schwangeren, so Schotte. Aufklärungen und Informationen gehen jeweils an die einzelne Schwangere und deren Familie. Weiterhin dürfen allerdings die Väter mit in den Kreißsaal und auch nach der Geburt anwesend sein. Allerdings müssen sie eine Schutzmaske tragen und sollen nicht zwischen Krankenhaus und Öffentlichkeit pendeln.

Was die Besuchszeiten betrifft, gelten laut Schotte unverändert die Regeln der vergangenen Wochen für die Nicht-Corona-Bereiche. Auf der Isolierstation (H1a) und den Quarantänestationen H1 und H4 seien keine regulären Besuche möglich. Hier müssten Angehörige individuell mit Station und Ärzten sprechen.

„Es bleibt dabei, dass Schwerstkranke und sterbende Patienten auch weiterhin unter Schutzmaßnahmen Besuch erhalten können sowie Sterbebegleitungen und Abschiednahme möglich sein sollen“, so der Ärztliche Direktor. Er betont aber auch, dass der Besuch im Krankenhaus auf ein Minimum zu reduzieren ist.

Für die Patienten selbst ändert sich erst einmal wenig. Ziel ist es laut Schotte, „alle Patienten mit stationär behandlungspflichtigen Symptomen und solange wie möglich auch alle geplanten Patienten im Eichsfeld-Klinikum zu behandeln“. Er macht aber auch klar, dass es offen bleibt, welche Änderungen bei steigenden Infektionszahlen notwendig werden. „Daher ist das Gebot der Stunde, durch die Einhaltung der Schutzmaßnahmen die weitere Zunahme der Infektionszahlen zu verhindern und damit den Lockdown hoffentlich auf den November zu begrenzen. Dies scheint mir besonders wichtig, da ich im Moment den Eindruck habe, dass die Medizin mit dem Infektionsgeschehen besser zurecht kommt als unsere Gesellschaft mit dem Lockdown oder länger dauernden Einschränkungen des Lebens und der Ausbildung unserer Kinder und Jugendlichen“, lautet sein Resümee.

Besucher in Altenpflegezentrenmüssen sich anmelden

In den fünf Einrichtungen der Katholischen Altenpflegeheime gGmbH im Eichsfeld steht die Ampel seit dem der Landkreis Risikogebiet ist, auf „Gelb“.

Das bedeutet: Bewohner dürfen pro Tag nicht mehr als zwei Besucher für nicht länger als zwei Stunden empfangen. Zusätzlich dürfen unter anderem Ärzte, Therapeuten oder der Friseur kommen, berichtet Andrea Stützer. Die Besucher müssen sich 24 Stunden vorher telefonisch anmelden. Die Geschäftsführerin betont, dass bei Sterbefällen Ausnahmen von diesen Regelungen gemacht werden können, jedoch immer unter besonderen Schutzmaßnahmen. „Keiner musste und muss in unseren Einrichtungen auf Grund der Kontaktbeschränkungen allein sterben“, sagt sie. Aufgrund der Regeln, die ab Montag gelten, wird es mit Stand Donnerstag keine weiteren Einschränkungen in den Einrichtungen geben.

„Aktuell arbeiten wir auf Hochtouren an der Konzepterstellung zur Umsetzung der ‚Verordnung zum Anspruch auf Testung in Bezug auf einen direkten Erregernachweis des Coronavirus SARS – CoV-2’“, so Andrea Stützer.

Diese beinhalte die Möglichkeit, dass in den Altenpflegzentren die asymptomatischen Mitarbeiter, Klienten und Besucher mittels Schnelltest, der etwa 20 Minuten dauert, selbst getestet werden können. Der Schnelltest ist laut Aussage der Geschäftsführerin freiwillig. Sie weist jedoch darauf hin, dass eine Ablehnung bei Besuchern zu einer Zutrittsverweigerung führen kann. Dass die neue Testverordnung ein Schritt in die richtige Richtung ist, dessen ist sie sich sicher.

Keine Martinsumzügein Leinefelde-Worbis

In den Kommunen stellt man sich derweil auch auf die Einschränkungen ab 2. November ein. „Ich bitte darum, dass jede Zusammenkunft von Menschen auf den Prüfstand kommt, ob sie wirklich nötig ist“, lautet der eindringliche Appell von Heiligenstadts Bürgermeister Thomas Spielmann (BI). In der Stadtverwaltung werden derweil in allen Ämtern zwei Gruppen gebildet, die dann im Schichtsystem arbeiten, um sich nicht zu begegnen.

Auch Günther Fiedler, Ordnungsamtsleiter der Stadt Leinefelde-Worbis, hat einige Veränderungen im Blick. „Am Reformationstag, an Allerheiligen, am Totensonntag und am Volkstrauertag besuchen viele traditionell die Gräber von Angehörigen. Andachten und Gräbersegnungen finden auf den Friedhöfen statt“, sagt er. Die traurige Nachricht für die Kinder: Die Martinsumzüge fallen aus. Zudem können die Kirmesfeiern im Stadtgebiet im Oktober und die Martinikirmes in Kallmerode nicht entsprechend gefeiert werden. Verständnis wird auch von Eltern und Kindern zu Halloween erwartet und darum gebeten, auf das übliche Singen und Sammeln von Süßigkeiten zu verzichten.

Ab sofort gelten auch auf den Wochenmärkten der Stadt Leinefelde-Worbis wieder verschärfte Schutzmaßnahmen. Dort muss ein Mund-Nasenschutz getragen werden. Und bei der Nutzung von Spielplätzen gelten auch die Infektionsschutzmaßnahmen.