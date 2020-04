Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eichsfeld-Klinikum verschärft Besuchseinschränkung

Unverändert besteht für alle Krankenhäuser in Thüringen ein generelles Besuchsverbot, so auch für das Eichsfeld-Klinikum. Nur in medizinisch begründeten Ausnahmefällen darf pro Tag und Patient nur ein Besucher empfangen werden, aber keine Kinder unter 16 Jahren und keine Besucher mit Atemwegsinfektionen. Die Krankenbesuche werden zudem dokumentiert. „Um unsere Patienten, Mitarbeiter und Besucher zu schützen, haben wir aktuell neben der Besuchseinschränkung auch die Zugangskontrolle weiter ausgebaut“, erklärt der Ärztliche Direktor Uwe Schotte. „Bis auf Widerruf ist der Zutritt in unsere Häuser ausschließlich über den Haupteingang oder direkt über die Geburtsklinik möglich.“ Diese Zugangsregelung betrifft ebenfalls Lieferanten und Subunternehmer. „Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.“

