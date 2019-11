Eichsfelder Jugendamt zieht positive Bilanz zum Anti-Drogen-Zug

Fast 86 Prozent der Schüler, die Mitte September den Revolution Train, den Anti-Drogen-Zug, aus Tschechien am Leinefelder Bahnhof besucht haben, haben das Programm mit guten Noten bewertet. 869 Schüler aller 8. Klassen aus dem Landkreis sowie 72 Lehrer und Pädagogen – insgesamt waren es 1509 Besucher – wurden innerhalb von drei Tagen durch die interaktive Ausstellung geführt. Im 165 Meter langen Zug gab es in den sechs Waggons vier Kinosäle, die den Schülern plakativ die Folgen von Drogenkonsum zeigten.

Von der ersten Zigarette über das Ausprobieren von Ecstasy bis hin zu einer Autofahrt mit vollgedröhnten Fahrer, bei der ein Unfall passiert und ein Motorradfahrer stirbt, konnten die Schüler die Geschichte einer jungen Frau verfolgen. Das Projekt des Stiftungsfonds Nové Cesko unter Initiierung von Pavel Tuma hatte nicht zu viel versprochen: Ein innovativer Ansatz in der primären Suchtprävention. Da waren sich im Nachhinein Lehrer und Pädagogen einig.

Impuls zu einer besseren Lebensweise

Sie waren durchweg mit der Mitarbeit ihrer Gruppen zufrieden. Fast alle glaubten, dass der Besuch ein Impuls zu einer besseren Lebensweise für junge Menschen gewesen sein kann, und sagten, dass die Art der Umsetzung helfe, ein „Nein zu Drogen“ zu entwickeln. Dass der Revolution Train mit reiner Abschreckung arbeite, verneinten 80 Prozent der befragten Pädagogen. Und 95 Prozent glaubten, dass die Themen auch später unterrichtsrelevant sein könnten.

Pavel Tuma ist der Initiator und Erfinder des Anti-Drogen-Zuges „Revolution Train“. Foto: Eckhard Jüngel

Auch die Schüler selbst wurden gebeten, einen Fragebogen auszufüllen, der nun ausgewertet wurde. 867 junge Menschen aus den 8. Klassen gaben ihre Meinung ab. Dort ging es zunächst um das Freizeitverhalten der Schüler. Das Ergebnis: Die Kinder sind auch außerhalb der virtuellen Welt aktiv. 184 der Befragten treiben fast täglich Sport und 352 mehrfach in der Woche. 586 der Befragten nutzen das Internet nahezu täglich zur Unterhaltung, 155 fast täglich zu Bildungszwecken. Fast die Hälfte der Befragten ist in der Woche täglich oder mehrmals kreativ, musiziert, singt oder malt. 145 Befragte gehen in ihrer Freizeit nie einer kreativen Tätigkeit nach. Ebenso gab etwa die Hälfte der Befragten an, nie in ihrer Freizeit zu lesen oder nur ein paar Mal pro Jahr. Elf Prozent lesen täglich.

Erfahrung mit Suchtmitteln nehmen mit dem Alter zu

Was die Erfahrungen mit Suchtmitteln angeht, geht aus den Antworten hervor, dass ein Teil der Befragten seine ersten Erfahrungen mit Alkohol um das 12. Lebensjahr und mit Tabak um das 13. Lebensjahr sammelt. Die Erfahrungen nehmen mit dem Alter zu. Um das 13. Lebensjahr kommt auch Marihuana zum Leben der Kinder hinzu. Die meisten Schüler gaben an, bereits Kontakt mit Alkohol gehabt zu haben (619). Dann folgt Tabak mit 315 Angaben, dann Marihuana mit 135.

Im Falle des Tabaks gaben sie als Hauptgrund Neugier beziehungsweise den gemeinsamen Konsum mit Freunden an. Die meisten erhalten Zigaretten von Freunden, aber auch über acht Prozent von den Eltern. Und auch beim Alkohol ist es so. Da hält sich die Beschaffung bei Freunden und die bei den Eltern sogar das Maß. Das wird vom Jugendamt als besorgniserregend angesehen.

Jürgen Wagner war einer der Moderatoren, die die Schüler durch den Zug führten, hier eine 8. Klasse der Regelschule Dingelstädt. Foto: Eckhard Jüngel

Auch, dass 155 der befragten Achtklässler aussagten, dass sie mehr als 20 Mal in ihrem Leben Alkohol getrunken haben. 15 haben in den letzten 30 Tagen mehr als 20 Mal Alkohol konsumiert. Auch beim Alkohol ist die Neugier der Hauptgrund für den Konsum. Weitere Gründe sind, gemeinsam mit den Freunden oder der Familie Alkohol zu trinken. „Nikotin und Alkohol sind die Einstiegsdrogen Nummer eins“, sagt Heike Grimm, Sachgebietsleiterin für den Bereich Jugendarbeit und Jugendschutz. „Und der Konsum wird relativ sorglos hingenommen.“

Zum Teil Beschaffung von Drogen sehr leicht

Geht es um Marihuana oder gar harte Drogen, wird es bei der Beschaffung interessant. Denn 135 Befragte bezeichnen die Zugänglichkeit als sehr leicht. 55 haben schon einmal Marihuana ausprobiert. Auch harte Drogen werden bereits von Befragten konsumiert. Am häufigsten sind dies Schnüffelstoffe wie Kleber und Deo und andere Betäubungsmittel, zum Beispiel Medikamente und Opiate. Die Beschaffung von Chrystal Meth ist für 52 Befragte sehr leicht.

Trotz der teils schockenden Bilder, die im Zug zu sehen waren, würden fast 87 Prozent der Schüler den Besuch weiterempfehlen. Die 402 Mädchen und 447 Jungen wurden nach dem Besuch des Zuges im Unterricht weiter zum Thema unterrichtet. Das ist auch Teil des Projektes und gehört zum durchdachten „Drehbuch“ von Initiator Pavel Tuma. Zwei bis vier Stunden pro Klasse werden dafür aufgewendet. Teilweise laufe die Nachbereitung heute noch, obwohl sie zu einem großen Teil abgeschlossen sei, so Heike Grimm. Für sie und alle Pädagogen steht dabei ein Satz im Vordergrund, der auch bei der Präventionsarbeit helfe: „Drogenkonsum ist nicht wie ein Schnupfen. Der geht wieder weg, aber das Drogenproblem bleibt.“

Ende des Monats wird es noch einmal eine Zusammenkunft mit Schulsozialarbeitern und Moderatoren geben. Dann steht die endgültige Auswertung an. Ein Fazit zieht Heike Grimm aber schon einmal: „Es war ein großer Aufwand, aber er hat sich gelohnt.“ Seit Herbst vergangenen Jahres liefen die Vorbereitungen für den Zug, der von Leader-Mitteln, also EU-Geldern, und Sponsoren gefördert wurde.