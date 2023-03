Eichsfelder Künstler bei der Sunset-Club-Night in Bad Sooden-Allendorf

Bad Sooden-Allendorf. Am 21. Juli sorgen namhafte Künstler für Musik bis in die Nacht für Stimmung am Werraufer in der hessischen Kurstadt. Auch ein Musiker aus dem Eichsfeld wird dabei sein.

Mit der Neuauflage des Soundgarten-Open-Airs kehrt auch die Sunset-Club-Night nach Nordhessen und damit vor die Tore des Eichsfeldes zurück. Am 21. Juli diesen Jahres werden gleich fünf Acts im Rahmen der Musikveranstaltung die Gäste am Werra-Ufer zum Tanzen bringen. Die aus Funk und Fernsehen bekannten „Alle Farben“, „Vize & Anna Grey“ sowie „Klingande“ werden für lebhafte Beats auf dem Festival-Gelände sorgen. Das Vorprogramm übernimmt DJ Louis Garcia.

„Wir freuen uns riesig, dass wir mit Alle Farben einen der erfolgreichsten und bekanntesten DJs des Landes nach Bad Sooden-Allendorf holen können. In Kombination mit Vize und Klingande kann wunderbar durch den Sonnenuntergang getanzt werden“, kann Martina Adler vom Team des Soundgarten-Open-Airs (SGOA) verkünden.

Eichsfelder Musiker bringt Gastsängerin mit zum Festival

Frans Zimmer, alias Alle Farben, liebt es, vor Tausenden von Menschen aufzulegen und blickt auf zwei Milliarden Streams, 32 Diamant-, Platin- und Goldauszeichnungen von Europa bis Asien, zwölf Top-10-Hits in Europa und vier Nummer-1-Hits in Deutschland zurück. Mit Songs wie „Bad Ideas“, „Please Tell Rosie“ oder „Little Hollywood“ hat er nicht nur weltweit die Charts erobert, sondern sich einen festen Platz auf den größten Festival-Bühnen dieser Welt erspielt. „Superstar-Kollaborationen mit Robin Schulz, James Blunt, Steve Aoki und Icona Pop gehören genauso zu seinen Erfolgen, wie Remixe für Ed Sheeran, Marshmello, Khalid, Martin Garrix und Little Mix“, so das Management.

Mit Vize kommt ein Künstler mit jeder Menge Soundgarten-Erfahrung zurück an die Werra nach Bad Sooden-Allendorf. Schon bei der Premiere des Festivals im Jahre 2020 war er dabei. Und auch er ist längst kein Unbekannter mehr und international durchgestartet. Der gebürtige Eichsfelder hat Singles und Remixe für und mit Größen wie Felix Jaehn, Sam Feldt, Afrojack, Leony, R3HAB, Dimitri Vegas & Like Mike, Papa Roach, Capital Bra, Mark Forster, Alan Walker und Tokio Hotel veröffentlicht.

DJ-Größe Klingande aus Frankreich dabei

„Vize ist bei uns quasi seit Tag eins zuhause und bringt dieses Jahr auch noch eine Gastsängerin mit. Gemeinsam mit ihm wird an diesem Abend Anna Grey auf unserer Bühne stehen“, so Adler weiter. Die 22-jährige Singer/Songwriterin aus Hamburg veröffentlichte im September vergangenen Jahres – gemeinsam mit Vize – ihre erste Single „Way Back Home“.

Aber damit nicht genug. Eine weitere internationale DJ-Größe ist im Festival-Aufgebot bestätigt: Klingande. Der aus Frankreich stammende Musiker katapultierte sich im Jahr 2014 mit seinem Hit „Jubel“ in die Spitzenklasse der Discjockeys und wird seinen erfolgreichen Melodic-House-Style mit nach Deutschland bringen und für beste Tanzmusik sorgen. „Ob Ultra Music Festival oder Tomorrowland, Klingande weiß, was es braucht, um seinem Publikum einzuheizen“, so Martina Adler weiter.

Karten gibt es unter www.sound-garten.de oder in den Tourist-Informationen in Bad Sooden-Allendorf, Eschwege und Heilbad Heiligenstadt.