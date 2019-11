Meterhohe Sprünge, Waschbrett-Passagen und tiefe Bodenwellen: Die aufwändig präparierten und mit vielen technischen Finessen gespickten Streckenverläufe machen Motocross zu einer faszinierenden Sportart, bei der Fahrer und Maschine immer wieder Höchstleistungen vollbringen müssen.

Zu den besten Motocross-Nachwuchsfahrern der 19 regionalen Serien Deutschlands, darf sich der elfjährige Elias Luginbühl aus Wachstedt zählen. Der für den MSC Geisleden startende Schüler ging in der 65-ccm-Klasse an den Start. In dieser Kategorie starten Schüler im Alter von neun bis zwölf Jahren auf Zweitakt-Bikes bis 65 ccm Hubraum über die komplette Streckenlänge für die Dauer von zehn Minuten plus zwei Runden.

Elias Luginbühl bei den Cross-Finals Magdeburg. Foto: Andreas Luginbühl

Zahlreiche Erfolge bereits in der Tasche

Der junge Schüler hat sein 22 PS starkes Motorrad bestens unter Kontrolle. Der versierte Fahrer machte in diesem Jahr mehrmals auf sich aufmerksam. Bereits im August startete er bei den Cross Finals in Magdeburg, zu denen sich die besten 38 Fahrer aus Deutschland in seiner Altersklasse qualifizierten.

Ende August konnte er dann bei seinem ersten internationalen Rennen im Benedu-Cup an der holländisch-belgischen Grenze als zweitbester deutscher Starter in den Top 10 glänzen. Anfang September sicherte er sich dann den nächsten Titel. Er wurde Vizemeister in der Deutschen Jugend-Amateur-Meisterschaft.

Eines der besten Nachwuchstalente

Doch damit nicht genug: Am 7. September sicherte sich Elias Luginbühl bei der Landesmeisterschaft des Motor-Sport-Rings/MSR dann auch noch den Meistertitel in seiner Klasse. Der junge Pilot gehört damit zu dem Kreis der besten Motocross-Nachwuchstalente Deutschlands.

Im Jahr 2019 ging der Elfjährige 24 Mal an das Startgatter und stand davon am Ende 15 Mal auf Platz 1. „Das war ein hartes Stück Arbeit. Ich bin sehr glücklich!“, sagt der junge Schüler, der das Gymnasium besucht. „Ich freue mich schon jetzt auf das nächste Rennen vor heimischem Publikum in Geisleden, obwohl dieses erst im nächsten Jahr ist.“ Dann werden die Eichsfelder den jungen Wachstedter auf einer 85-ccm-Maschine wiedersehen, denn nach den Erfolgen wird er eine Klasse aufsteigen.