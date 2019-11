Eichsfelder Plattdütsche Frünne pflegen ihre Muttersprache

Seit 68 Jahren gibt es sie nun schon im Eichsfeld, die Plattdütschen Frünne, die seit 1998 mit Werner Grobecker einen waschechten Eichsfelder und Verfechter des Eichsfelder Plattdütschs als Präsidenten haben. Die Bezeichnung „Regionale Mundart“ hört der 73-Jährige aus Gieboldehausen nicht so gern. Für ihn steht fest: „Mundart hin und her - Wie spreeket Plattdütsch.“ Nachdem sich die Aktivitäten der Freunde der plattdeutschen Sprache in den 60er- bis 80er-Jahren auf das Untereichsfeld beschränkt hatten, kamen mit der Wende vor 30 Jahren viele Obereichsfelder zu den Frünnen dazu. Für Grobecker war es eine große Freude, dass die Obereichsfelder nun bei jedem Plattdeutschen Abend dabei sein konnten. Das erste Zusammentreffen nach der Wende fand in Ecklingerode statt.

Dort hat man sich im Dachgeschoss des alten Pfarrhauses getroffen. „Deutschland war wieder vereint, und uns hat die gemeinsame Sprache vereint, besser gesagt, die gemeinsame Muttersprache.“ Das „ostwestfälische Platt“ wird im Untereichsfeld noch teilweise in Orten des Altkreises Duderstadt gesprochen. Im Obereichsfeld zählen die Ortschaften Ecklingerode, Brehme, Jützenbach, Holungen, Weißenborn-Lüderode, Teistungen, Neuendorf und Ferna zu dem Gebiet, wo noch „Platt ´e ´sprooken ward“. In Ferna bildete immer der Fernsche Pieper, eine mehr als drei Meter große Symbolfigur, den Anfang der geselligen Abende. Und Rita Maulhardt war immer dabei.

Erinnerung an viele Anekdoten

Die Frünne erinnern sich gern an ihre Anekdoten, auch an die Geschichte über Müllers Alfons, der glaubte eine Pilzvergiftung zu haben. Maulhardt gehört zu den Stammgästen der Abende. Die 82-Jährige erzählt Geschichten „von freuer“ - von früher. „Vieles sind Kamellen, die ich erlebt habe, einige Geschichten sind aber auch ausgedacht“, gibt die Seniorin aus Ferna zu. Ins Schwärmen gerät Werner Grobecker auch, wenn er an die Beiträge von Christoph Schmidt aus Jützenbach denkt. „Herr Schmidt hat von seiner Reise als Obereichsfelder Pfarrer in den Westen erzählt. Alle im Saal haben sich gekrümmt vor Lachen, als sie von den Eskapaden des Pfarrers am innerdeutschen Grenzübergang bei Teistungen hörten“, erzählt der Gieboldehäuser, der auch an die vielen Begegnungen bei den ökumenischen Gottesdiensten auf Plattdeutsch im Wallfahrtsort Höherberg denkt. „Der frühere Pfarrer von Niederoschel, Franz Konradi, hat dort drei Mal gepredigt. Auch Pfarrer Hermann-Josef Seideneck war als Prediger dort“, erzählt der Präsident, dem es wichtig ist, dass bei den Abenden auch an den Tischen platt´e sprooken ward. „Jie keent ook an dän Dischen wat up platt vertellen“ - „Ihr könnt auch an den Tischen mal etwas auf Platt erzählen“, ermuntert Grobecker alle. „Bie dän jesellijen Obenden staat dat Muhlwark nich stille“ - „Bei den geselligen Abenden steht der Mund nicht still.“

Kinder lernen Martinslied auf Platt

Er geht auch in Schulen, um Kindern das Plattdeutsch näher zu bringen. So übt Grobecker mit den Grundschülern in seinem Heimatort das Martinslied auf Plattdeutsch ein. Bald geht er wieder auf Achse, immer im Wechsel in einen Unter- und einem Obereichsfelder Ort. Sorgen macht er sich um den Nachwuchs. „Da sieht es nicht so gut aus. Das Interesse hält sich in Grenzen. Von den jungen Leuten spricht kaum noch einer Platt, um nicht zu sagen, niemand, aber wir halten unser Platt hoch.“ So freut er sich über das Engagement der vielen Obereichsfelder. Die Begriffe „Ostdeutsche“ oder „die, da drüben“ gehören nicht zu Grobeckers Wortschatz. „Wenn wir nach Ecklingerode, Teistungen oder Neuendorf fahren, sage ich nie: Wir fahren rüber. Das mag ich nicht. Es gibt kein Ost und West und rüber mehr. Wir Eichsfelder sind eins, und das macht uns stolz“. Seine Frau Elisabeth pflichtet ihm da nur bei: „Die Wiedervereinigung, und damit auch die des Eichsfeldes, war ein Segen.“