Eichsfelder sorgen sich rühren um den kranken Hund Pepe

Die Strutherin Birgit Quak und Ehemann Jens haben für ihren kranken Mischlingshund Pepe einiges auf sich genommen. Wann genau die Strutherin Birgit Quak ihre Liebe zu Hunden entdeckte, kann sie nicht sagen. Die 51-Jährige erinnert an eine Pilgerreise nach Rom. Freunde hätten von ihren beiden Hunden geschwärmt. Regelmäßig habe das befreundete Paar Bilder von den Tieren auf die Mobiltelefone geschickt bekommen. Hunde seien während der Reise immer mal Thema gewesen, dies könne ein Auslöser gewesen vermutet die Einzelhandelskauffrau.

Für Ehepaar Quak stand fest, sie wollen keinen jungen Welpen. Es sollte ein Hund aus dem Tierheim werden, dem man ein schönes Zuhause bietet. Insgesamt seien sie dreimal im Tierheim in der Mühlhäuser Industriestraße gewesen. Zu dieser Zeit seien wenige Hunde in der Vermittlung gewesen. „Wir hatten keine konkrete Vorstellung was den Hund betrifft. Es muss einfach passen die Chemie muss auf Anhieb stimmen, sehen und verlieben“, sagt Birgit Quak.

Von Spanien über Coburg nach Struth

Über Bekannte sei sie auf die Möglichkeit aufmerksam geworden, einen Hund aus einer spanischen Tierschutzorganisation in Obhut zu nehmen. Die Familie habe mehrere Abende vor dem Rechner verbracht und sei anfänglich auch etwas überfordert gewesen. Das ganze funktioniere wie ein Internetkaufhaus. Man könne sich die Tiere auf der Plattform anschauen und deren Geschichten lesen. Um den gewünschten Hund später wieder zu finden, sei auch das Zwischenparken im Warenkorb möglich, berichtet Quak.

Gemeinsam habe sich die Familie dann für einen mittelgroßen schwarzen Mischlingsrüden entschieden. „Pepe“ lebte seit acht Jahren im Tierheim und sollte eingeschläfert werden. Nach dem Erstkontakt mit der Organisation und dem Klären aller Formalien sowie dem überweisen der Schutzgebühr in Höhe von 450 Euro, wurde das Tier im April 2016 mit einem Transporter nach Coburg geliefert. Bis zu diesem Zeitpunkt kannte die Familie ihren Hund Pepe nur von Bildern und einem kurzen Handyvideo.

„Die Chemie zwischen dem Hund und uns hat sofort gestimmt, darüber war ich sehr glücklich“, sagt Birgit Quak. Nach einigen Tagen in der neuen Heimat entdeckte Birgit Quak unter dem Fell ihres Vierbeiners wunde Stellen. Etliche Tierarztbesuche und daraus resultierende Rechnungen folgten. Narkosen und Blutuntersuchungen, auf die Ursache für die nässenden Wunden wollte sich aber kein Veterinärmediziner festlegen. Auch die empfohlene Futterumstellung hätten die Wunden nicht heilen lassen. Im Raum stand die Mittelmeerkrankheit Leishmaniose.

Nach intensiver Pflege berappelt sich Pepe

Das Medikament zur Behandlung der Krankheit liegt im vierstelligen Eurobereich, bestätigt habe sich dies aber nicht. Ein Mühlhäuser Tierchirurg nahm sich dem kranken Pepe an, bei einem Eingriff entdeckte der Tiermediziner die restlichen Fäden einer vorangegangenen Zwerchfelloperation. Alle Fadenreste habe er aber nicht entfernen können. Nach der Operation ging es dem Hund sichtlich besser. „Pepe war wie ein Schatten, wo ich hin gegangen bin, folgte er. Von der Stube ins Bad zurück in die Küche oder in den Garten. Er war absolut fixiert auf mich“, betont Birgit Quak.

„Viele meiner Kumpels meinten, Jens das ist nur ein Hund“, erläutert Jens Quak. Er sei aber anderer Meinung. Er und seine Familie habe die Verantwortung für den Hund übernommen und soweit wie die Familie es leisten könne, stehe man das auch gemeinsam durch. Bei dem Hund wurde später eine Ganzkörperlähmung festgestellt. „Unser Pepe hat die ganze Prozedur mit allen Untersuchungen inklusive Kernspintomographie und Röntgenaufnahmen erneut über sich ergehen lassen“, sagt Jens Quak.

Damals sei eine Nervenendenentzündung diagnostiziert worden. Ob diese zu heilen sei darauf gab es laut Quak keine Antwort. Der Hund wurde von der Familie über mehrere Monate vollständig gepflegt. Windeln, Füttern, Drehen aller zwei Stunden habe jemand nach Pepe geschaut, auch nachts. Sie seien selbst überrascht von sich gewesen, was man alles für ein Tier auf sich nimmt. Die Familie habe immer das Gefühl gehabt, der Hund wolle es ihnen danken.

Herztumor als niederschmetternde Diagnose

Nach Monaten der Vollzeitpflege und umfangreicher Physiotherapie habe sich der Vierbeiner wieder aufgerappelt. Pepe sei in den dreieinhalb Jahren bei Familie Quak immer mit dabei gewesen. Urlaube am Strand und in den Bergen. Fahrten im Kanu, Cabrio oder mit dem Trabant alles was anstand, der Hund sei dabei gewesen. Im Januar dieses Jahres stand ein Termin beim Tierarzt an, eine Kontrolle. Beim Röntgen habe die Ärztin festgestellt, dass Pepe an einem Herztumor leidet. Dieser sei in dieser Zeit schon stark vergrößert gewesen, eine Heilung aussichtslos.

Die Empfehlung der Ärzte war es, den Mischlingsrüden zu erlösen. „Wir sind gemeinsam einen echt schweren Weg gegangen, er hat sich nicht anmerken lassen, wie krank er ist. Wir konnten ihn an diesem Tag nicht einfach erlösen lassen“, so das Ehepaar übereinstimmend. In Ruhe hat sich die Familie von ihrem Pepe verabschiedet, eine ganze Nacht habe man mit ihm am Kamin verbracht, bevor sie einen Veterinärmediziner verständigten, der das Tier am Morgen erlöst hat.

Den Verlust galt es zu verarbeiten. Fest steht: Die Familie wird sich wieder einen Hund anschaffen. Auch er soll, so sagt es Jens Quak, ein „Hilfeprojekt“ werden.