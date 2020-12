Eichsfelder Vogelfreunde tippen auf Haubenlerche, Kiebitz und Heckenbraunelle

Stieglitz, Waldkauz, Star, Feldlerche und Turteltaube waren in den vergangenen fünf Jahren die Vögel des Jahres, die seit 1971 vom Naturschutzbund Deutschland (Nabu) und dem Landesbund für Vogelschutz in Bayern (LBV) ausgerufen werden. Die Auswahl erfolgt normalerweise nach der Gefährdung der Art oder ihres Lebensraumes aufgrund des Menschen. In diesem Jahr, in dem die Aktion zum 50. Mal stattfindet, ist es anders. Jeder Bürger kann im Internet für seinen Lieblingsvogel abstimmen. Bis zum 15. Dezember werden aus insgesamt 307 Vogelarten die Top-10-Kandidaten ermittelt, die ab dem 18. Januar ins finale Rennen um den Titel „Vogel des Jahres 2021“ gehen.

Haubenlerche seit fast 20 Jahrennicht mehr gesehen Wie würden sich Eichsfelder Vogelfreunde entscheiden? Arne Willenberg vom Naturpark Eichsfeld-Hainich-Werratal wünscht sich die Haubenlerche. „Mit dieser kleinen pummeligen Lerche verbinde ich viele schöne Beobachtungen in meiner Kindheit“, sagt er. „Ich bin in den 1970er Jahren im Neubaugebiet von Leinefelde groß geworden. Aufgrund der damals dort allgegenwärtigen Bautätigkeit gab es große Bauschutt-, Rohboden-, Ödland- und Brachflächen, welche ideale Lebensräume für die Haubenlerche darstellten. Sie waren allgegenwärtig, gar nicht scheu und liefen nur wenige Meter vor unseren Kinderfüßen herum.“ Aber seit etwa 1980 sei die europäische Gesamtpopulation um 98 Prozent geschrumpft. „In Deutschland ist die Art vom Aussterben bedroht, genauso in Thüringen. Neben der Insektenarmut wegen unserer intensiven Landwirtschaft, dem Verlust unbehandelter Ackerrandstreifen, sind es im Bereich unserer Städte und Dörfer das Fehlen von Brach- und Ödlandflächen, welche das Überleben der Art verhindern.“ Arne Willenberg habe seit fast 20 Jahren keine Haubenlerche mehr gesehen. Die Heckenbraunelle gilt als nicht gefährdet, ist aber vielen Menschen unbekannt und wird häufig mit einem Sperling verwechselt. Foto: Arne Willenberg Für Andreas Goedecke, Mitglied der Fachgruppe Ornithologie Eichsfeld und ehrenamtlicher Vogelberinger, ist die Heckenbraunelle der Kandidat für den Titel. Diese häufige Vogelart gilt als nicht gefährdet, ist aber vielen Menschen unbekannt. „Ein Laie würde sie vermutlich als Sperling abstempeln. Aber gerade deshalb animiert die durchaus hübsche Heckenbraunelle zum genauen Hinschauen und Entdecken unserer Artenvielfalt.“ Die Vögel leben recht heimlich in Gebüsch und Unterholz. Im Oktober ziehen sie in die Winterquartiere im Mittelmeerraum. „Ich freue mich jedes Jahr, wenn Anfang März die erste zurückgekehrte Heckenbraunelle in unserem Garten erscheint. In unserer Familie gibt es dann immer einen kleinen Wettstreit, wer die erste entdeckt.“ Erinnerung aus Kindertagenan den Kiebitz Georg Pfützenreuter, seit 1975 Mitglied der Fachgruppe Ornithologie Eichsfeld sagt: „Für mich wäre der Kiebitz der Vogel des Jahres und zwar so lange, bis er wieder heimischer Brutvogel bei uns ist.“ Auch er verbindet mit der Vogelart eine Erinnerung aus Kindertagen. Damals sei er noch ein regelmäßiger Brutvogel in der Wiesen- und Ackerlandschaft gewesen. „Der Weg-und Heimzug fand in Schwärmen zu Tausenden statt. Große Trupps traf man im August mausernd auf Stoppeläckern. Die Art ist als Brutvogel seit über zehn Jahren im Eichsfeld ausgestorben. Die Zugbeobachtungen betreffen lediglich Einzeltiere oder kleine Gruppen.“ Ein Problem: Feuchtwiesen, ein wichtiger Lebensraum für diese Art, werden häufig trockengelegt. Der Kiebitz ist als Brutvogel seit über zehn Jahren im Eichsfeld ausgestorben. Die Zugbeobachtungen betreffen lediglich Einzeltiere oder kleine Gruppen. Foto: E. Nerger / Nabu An sich bewertet er die Wahl zum Vogel des Jahres als „keine schlechte Sache“, aber auf lange Sicht bringe das für die Art nur wenig. „Ohne ein gesellschaftliches Umdenken sind Veränderungen nicht zu erwarten“, sagt er im Bezug auf das Artensterben. „Natürlich gibt es hin und wieder recht gute Beispiele, um Arten zu helfen. Das betrifft aber meist zeitlich und örtlich begrenzte Projekte, es fehlt die flächenhafte Umsetzung.“ Abstimmen kann jeder auf www.vogeldesjahres.de.