Eichsfelder Vorbild: Mit Fleiß zum Erfolg

Sebastian Grimm über eine junge Rennfahrerkarriere

Dass mit Fleiß und einem eisernen Willen vieles möglich ist, zeigt die noch junge Karriere des Breitenworbisers Joel Hoffmann. Als Kind erlebte er die Seitenwagenrennen, heute möchte der 20-Jährige auf dem Seitenwagengespann mit Adrian Peter so richtig durchstarten. Doch es ist nicht einfach, mal so auf eine Moto-Cross-Maschine zu steigen. Nein, täglich heißt es trainieren.

Der 20-Jährige kommt trotz der enormen Belastung ins Schwärmen, wenn er von dem Rennsport spricht. An ihm sollten sich viele junge Menschen ein Beispiel nehmen. Man muss Ziele haben und diese konsequent verfolgen, Rückschläge hinnehmen, aber immer weitermachen und das Ziel nicht aus den Augen verlieren. So hat es auch der junge Rennsportler aus Breitenworbis in den vergangenen sieben Jahren getan.

Ich wünsche ihm alles Gute für die anstehende Saison und drücke ihm die Daumen, damit sich der Traum vom Siegertreppchen erfüllt. Vielleicht sehen wir den Breitenworbiser irgendwann auch mal in Geisleden und können mit ihm Abklatschen, so, wie er es in seiner Kindheit mit den Rennfahrern dort machte.