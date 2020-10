Eichsfelder Wurstmarkt ist abgesagt

Der Eichsfelder Wurstmarkt im untereichsfeldischen Duderstadt findet in diesem Jahr nicht statt. In seiner Sitzung am Dienstag hat der Vorstand des Treffpunkt Stadtmarketing beschlossen, den Eichsfelder Wurstmarkt schweren Herzens abzusagen. Damit kann auch der vierte Themenmarkt in diesem Jahr wegen Corona leider nicht stattfinden. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

„Die täglich steigenden Infektionszahlen sind der Grund, den Eichsfelder Wurstmarkt zu diesem Zeitpunkt abzusagen. Es ist nicht möglich, so eine Veranstaltung verantwortungsbewusst durchzuführen“, heißt es aus dem Vorstand. Die Hoffnungen liegen nun auf dem kommenden Jahr. Dann sollen, wenn möglich, wieder vier Themenmärkte mit verkaufsoffenen Sonntagen stattfinden.