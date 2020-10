Ein Admiral im Heiligenstädter Kurpark

Der Herbst hat lange Einzug gehalten. Sichtbares Zeichen ist das bunt gefärbte Laub der Bäume. Siegfried Spitzenberg erfreut sich bei seinen Streifzügen durch die Natur immer wieder an diesen Bildern. Am Mittwoch konnte er diesen Admiral im Heiligenstädter Kurpark fotografieren. „Gerade in dieser Coronazeit können wir uns glücklich schätzen, die schöne Natur vor der Haustür zu haben“, schreibt Siegfried Spitzenberg in seiner Mail. Gern können auch Sie uns Ihre Herbstbilder schicken. Wichtig ist dabei, dass die Bilddatei mindestens eine Größe von einem Megabyte hat und die Mail die Kontaktdaten des Fotografen enthält.