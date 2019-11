Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein Baum der Erinnerung

Zu 30 Jahren Mauerfall ist am Samstag, 9. November, um 16.30 Uhr auf Initiative des Familienkreises Niederorschel ein Friedensgebet „Die Friedliche Revolution 1989 – Ein Geschenk des Himmels?“ in der katholischen Kirche. Bilder und Videos wecken Erinnerungen. Gebete zum Dank und in heutigen Anliegen sind weitere Inhalte. Am Schluss ziehen alle mit brennenden Kerzen auf den Kirchplatz und pflanzen einen Baum der Erinnerung.