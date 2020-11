Ein Drehorgelspieler und sein Adventsgruß in Hundeshagen

Seit 18 Jahren spielt Wilhelm Reimann Drehorgel. Die Leidenschaft zur Musik teilt er mit Gleichgesinnten und Zuhörern im In- und Ausland und natürlich mit den Hundeshagenern. Um Abwechslung in den tristen Corona-Alltag zu bringen, zog er im Sommer durch den Ort und erfreute die Leute mit seinen Drehorgelweisen, so wie es andere Musiker in ganz Europa von ihren Balkonen aus taten. Nun ist Advent. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Wieder sind die Menschen daheim, müssen auf Konzerte und vorweihnachtliche Unterhaltung verzichten. In Hundeshagen fiel am Montag der Bläserauftritt von „Classic Brass“ aus, und auch das Weihnachtsliedersingen für das ganze Dorf wird es nicht geben – dafür Drehorgelmusik. Denn wie am ersten Adventswochenende wird Wilhelm Reimann, alias „Drehorgel Willi“, mit seinem Instrument durch das Dorf ziehen. Zum einen, um den Menschen eine Freude zu bereiten, zum anderen, weil Hundeshagen das Musikantendorf mit Tradition ist. Und sozusagen auch als Ausgleich, weil wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr fast alle Treffen und Auftritte, bei denen er spielen wollte, ausgefallen sind.

Eine ganze Familieliebt die Drehorgel

So machte er sich am Sonntagnachmittag mit seiner Drehorgel auf den Weg. Und weil das Drehen und gleichzeitige Schieben der Orgel schwierig ist, begleiteten ihn Tochter Franziska Nußbaum sowie die zwölf und fünf Jahre alten Enkeltöchter Sarah und Julia. Immerhin bringt das Instrument rund 60 Kilo auf die Waage. Dazu kommt, dass Hundeshagen ein so genanntes Straßendorf ist mit einer Ortsdurchfahrt von fast drei Kilometern. Der guten Laune und dem Enthusiasmus der Vier tat das aber keinen Abbruch. Über die tatkräftige Unterstützung freute sich der 68-Jährige, der noch berufstätig ist und zusammen mit der Tochter eine EDV-Firma betreibt. Die drei Damen schoben die Drehorgel, er drehte. „Bei uns ist die ganze Familie im Drehorgelverein, so dass allein sechs Mitglieder aus Hundeshagen kommen“, erzählt er mit ein bisschen Stolz in der Stimme.

Dann war es Zeit, zu drehen. Wilhelm Reimann verband moderne und alte Weisen, brachte Stücke, wie die „Petersburger Schlittenfahrt“, „Der kleine Trommler“ oder „Winterwunderland“ zu Gehör. Und damit auch die Weihnachtsmuffel auf ihre Kosten kamen, gab‘s den „Schneewalzer“. Für die kleinen Dorfbewohner hatte Wilhelm Reimann das Lied „In der Weihnachtsbäckerei“ im Gepäck.

Den Hundehagenern gefiel es. Einige traten vor die Tür, hielten Abstand beim Ausschenken eines Schnäpschens für den Musiker. Andere lauschten dem musikalischen Gruß vom Fenster aus. Autos hielten an, Insassen winkten dem Quartett begeistert zu. „Uns hat es einfach Spaß gemacht“, sagt Wilhelm Reimann.

Spaß am Drehorgelspiel hat der Mann, der fünf Drehorgeln besitzt und sich noch eine sechste zulegen will, schon fast zwei Jahrzehnte. Eigentlich ist ihm die Leidenschaft in die Wiege gelegt worden, denn schon der Uropa und Opa Christoph Hottenrott waren Drehorgelspieler. Der Großvater spielte ab und an zuhause. „Er war Wandermusikant und früher in ganz Europa unterwegs. Auch zu DDR-Zeiten war er noch unterwegs, er hatte den letzten Gewerbeausweis“, erzählt der Hundeshagener. Als der Opa nicht mehr auf Tour gehen durfte, habe seine Drehorgel auf dem Boden unter den Würsten gestanden. 1961 sei sie verkauft worden. Und von da an hatte Wilhelm Reimann den Traum, einmal wieder eine Drehorgel sein Eigen zu nennen.

Schöne Erinnerungenan Auftritte in Europa

Erfüllt hat er ihn sich, doch dieses Jahr konnte er kaum öffentlich spielen. Ausgefallen, sagt er, sei das Treffen der Drehorgelspieler in Wien im böhmischen Prater, wo sonst 30 bis 50 Gleichgesinnte unter anderem aus Polen, Frankreich oder Kroatien zusammenkommen. Auch in Ungarn am Balaton konnte man sich nicht wie gewohnt sehen. Gerade aber dort zieht es Wilhelm Reimann besonders hin, verbindet er doch besondere Erinnerungen mit dem Land. Einmal traf er hier beispielsweise eine Busreisegruppe aus dem Eichsfeld, mit dabei sogar Leute aus dem Nachbarort Ferna. „Zusammen haben wir da das Eichsfeldlied gesungen. Das werde ich nie vergessen“, sagt er.

Dafür gab es dieses Jahr, allerdings mit weniger Teilnehmern, die Möglichkeit, sich im tschechischen Liberec zu sehen sowie in Leipzig, wo unter anderem in der Nikolaikirche gespielt wurde. Diesmal nur vor 250 Zuhörern, statt sonst 800. Umso mehr freut sich Reimann auf den 3. und 4. Advent, wenn es wieder auf Hundeshagens Straßen geht.

Ganz begeistert von dem Engagement ist auch Ortsteilbürgermeister Thomas Müller (CDU). Auch er hat sich etwas ausgedacht: ein Dankeschön. Er möchte Reimann mit der Medaille für besondere Verdienste ehren, die die Ortsteile von Leinefelde-Worbis vergeben dürfen. Nur ein würdiger Anlass, bei dem das geschehen soll, fehlt ihm noch.