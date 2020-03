Ein Februar für die Geschichtsbücher

Leise rieselt der Regen – auf fast allen Wegen. Wir sind schon wieder im März. Der Begriff Winter wird oft mit Schneemann bauen, Schlitten fahren und Schneeengeln verbunden. Doch wird das so bleiben? Werden wir unseren Kindern und Kindeskindern erklären müssen, was Schnee ist?

Wir blicken mit einem weinenden Auge auf diesen Winter zurück. Als das Thermometer zum Nikolaustag knapp unter der Null-Grad-Marke verharrte, bis es gegen Mittag dann doch ein bisschen wärmer wurde, schien eine weiße Weihnacht in greifbarer Nähe. Doch der Trend zeigte schnell ein anderes Bild: Anhaltend schwacher Wind im Bereich von 15 Kilometern pro Stunde im Mittel, kombiniert mit leichtem Regen sorgte dafür, dass sich die frühlingshaften bis zu 14 Grad Celsius um die Mitte des Dezembers kühler anfühlten. Das ist der Grund dafür, warum in manchen Wettervorhersagen oder -messungen ein sogenannter „Windchill“ angegeben ist. Das ist eine theoretische Größe, die unter Zuhilfenahme des Windes und der aktuellen Temperatur berechnet wird. Die physikalische Erklärung ist, dass bei stärkerem Wind die wärmere Umgebungsluft des Körpers weggeweht wird und somit Verdunstungsprozesse, die dem Körper Wärme entziehen, sich verstärken.

Als sich der Dezember dem Ende neigte, konnte diese jedoch vernachlässigt werden, da Wind und Niederschlag faktisch keine Rolle spielten. Auch an den Weihnachtsfeiertagen hätte der Regen ausbleiben können, wenn man sich bleibenden Schnee gewünscht hätte, weil mit Temperaturen von nur 1,4 Grad am 26. Dezember bis zu 6,5 Grad an Heiligabend die Voraussetzung dafür nicht gegeben war.

Wichtig für eben diesen bleibenden Schnee ist nicht nur die Lufttemperatur in zwei Metern Höhe, sondern auch die Bodentemperatur, damit er auf einem warmen Boden nicht schmilzt. Diese lag den ganzen Monat um den niedrigen einstelligen Bereich. Davon ausgenommen sind die ersten und letzten fünf Tage – an diesen gefror der Boden bis etwa -10 Grad.

Silvester begingen wir mit kalten -4,8 Grad. Doch diese Temperatur wurde dann nochmals um ein Grad unterboten, als am 21. und 22. Januar der bisherige Kälterekord des laufenden Jahres aufgestellt wurde.

Doch der Winter blieb relativ unspektakulär: kaum Wind, kaum Niederschlag. Erwähnenswert sind nur die für einen Januar viel zu hohen Temperaturen zur Mitte des Monats. Vom 9. bis zum 16. Januar kletterte das Thermometer an ganzen fünf Tagen in den zweistelligen Bereich, wobei gerade der vorletzte herausstieß – ein Tagesmittel von 10,2 Grad erlebt man selbst in Zeiten des Klimawandels nicht alle Tage.

Der Februar ging mit einer Monatsdurchschnittstemperatur von 5 Grad und einem Gesamtniederschlag von rund 109 Liter pro Quadratmeter gleich doppelt in die Geschichtsbücher ein. Er war sowohl zweitwärmster als auch zweitnassester Februar seit Beginn der Wetteraufzeichnung 1881. Die Sonnenscheindauer lag mit 58 Stunden knapp unter dem Soll, den wärmsten Tag im Monat erreichte der 16. Februar mit 12,4 Grad.

Maximilian Ziegenbein und Maximilian Zienecker gehören zur AG Junge Wetterfrösche des Heiligenstädter Lingemann-Gymnasiums