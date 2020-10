Ein Tag rund um die Streuobstwiese

Beim Streuobstwiesentag auf Gut Herbigshagen in Duderstadt kann Apfelsaft gepresst und an den Eichsfelder Apfelsammelmeisterschaften teilgenommen werden.

Duderstadt. Auch einen Wettbewerb gibt es auf Gut Herbigshagen in Duderstadt.

Die Heinz Sielmann Stiftung veranstaltet am Sonntag, 25. Oktober, von 11 bis 17 Uhr, erneut den beliebten Streuobstwiesentag, wobei das Erleben dieses wertvollen Lebensraumes im Vordergrund steht. Denn hier finden sich seltene Tiere wie Grünspecht, Siebenschläfer oder Schwalbenschwanz.

Zum vierten Mal findet auch eine Apfelsammelmeisterschaft statt. Mitmachen kann jeder, ob als Familie, Erwachsener oder in der Jugendklasse. Es gilt, in einer kurzen Zeit so viele Äpfel wie möglich auf der großen Streuobstwiese der Stiftung zu sammeln. Es winken attraktive Preise für alle Teilnehmer und die kleinen Gäste können unter Anleitung selbst Apfelsaft pressen. Treffpunkt ist die große Streuobstwiese gegenüber dem Besucherparkplatz.

Informationen gibt es telefonisch unter der Nummer: 05527/ 91 42 08 oder per E-Mail an: besucherservice@sielmann-stiftung.de.