Einbrecher in Brauerei, Metallfirma und Kirche

Metallbaufirma von Dieben heimgesucht - Die Polizei sucht Zeugen

Etwa 10.000 Euro Schaden verursachten Einbrecher bei einer Metallbaufirma in der Nacht zu Montag. Ersten Ermittlungen zufolge fuhren die Täter auf das Gelände in der Ludwig-Löwe-Straße in Heiligenstadt, nachdem sie einen Zaun gewaltsam geöffnet hatten. Sie erbeuteten Metalle im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu den Einbrechern oder dem von ihnen genutzten Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 entgegen.

Opferstock gewaltsam geöffnet

Einbrecher betraten am Sonntag zwischen 10 Uhr und 17.30 Uhr die Kapelle beim Altstädter Kirchplatz in Heiligenstadt. Dort öffneten sie gewaltsam den Opferstock. Ob und wie viel Bargeld der oder die Diebe erbeuteten, ist derzeit noch nicht bekannt.

Einbrecher in Brauerei

Am Wochenende drangen Unbekannte gewaltsam in die Lagerhalle einer Brauerei in der Neunspringer Straße in Worbis ein. Der oder die Diebe nahmen mehrere Kisten Getränke mit. Außerdem hinterließen die Täter Schäden an einem Fahrzeug, welches in der Halle abgestellt war.

Die Tat ereignete sich zwischen Samstag, 20.30 Uhr, und Sonntag, 21.10 Uhr. Zeugen, die den Einbruch bemerkt haben oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 zu melden.