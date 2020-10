„Wegen der Corona-Pandemie war es wohl einer der merkwürdigsten Wallfahrtszeiten, die der Hülfensberg erlebt hat. Passend zum Wallfahrtsmotto: Seht ich mache alles neu“, blickt Bruder Johannes Küpper vom Franziskanerkloster auf das Wallfahrtsjahr zurück, das an diesem Sonntag um 10 Uhr seinen Abschluss findet.

Es fanden keine feierlichen Wallfahrten statt, geplante Veranstaltungen wie das „Zelt der Begegnung“ zur Erinnerung an den Mauerfall vor 30 Jahren mussten abgesagt werden, Pilgerwanderungen konnten wegen der Coronaschutzmaßnahmen nicht stattfinden.

„Da das Eichsfeld Corona-Risikogebiet geworden ist, können die Gastpredigerin Michaela Bertsch und der Chor aus Beberstedt aber leider nicht dabei sein“, bedauert Küpper.

Neu sei gewesen, dass das persönliche Gebet mehr ins Bewusstsein rückte. „Am Anfang der Coronakrise, wo Gottesdienste erlaubt waren, kamen viele Stammbesucher bewusst auf den Berg und nahmen sich Zeit in der Kirche zu beten“, so der Franziskaner.

Neu waren auch die in dieser Zeit die zum ersten Mal im Internet gesendeten Gottesdienste. Viele Wallfahrer und Freunde des Hülfensberges beteten auf diese Weise zu Hause mit, als die Brüder in der Hauskapelle die Gottesdienste feierten und eine kleine Ansprache hielten. Neu waren auch die Angebote für Wortgottesdienste daheim, manche Familie fing auf diese Weise an, wieder gemeinsam zu Hause zu beten.

Gottesdienste im Freien schlossen keinen Besucher aus

„Neu war in diesem Jahr auch, dass deutlich mehr Touristen den Berg besuchten und in Stille vor dem Gehülfen beteten und ein Opferlicht aufstellten“, erinnert sich Bruder Johannes Küpper. Als Gottesdienste dann wieder möglich wurden, war neu, dass alle Gottesdienste im Freien stattfanden, damit keiner ausgeschlossen werden brauchte.

„Sie waren sehr gut besucht, auch Wolken hielten die Wallfahrer nicht ab zu kommen. Es war eine ganz andere Wallfahrtszeit, die aber gezeigt hat wie wichtig die persönliche und gemeinschaftliche Begegnung ist. Wallfahrten sind bedeutsam für den Glauben; hoffentlich können sie 2021 wieder gefeiert werden“, resümiert Franziskaner-Bruder Johannes Küpper.