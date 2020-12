Dingelstädt: 7000 Weihnachtsbäume im eigenen Garten

Die erste Kerze auf dem Adventskranz ist angezündet, jetzt wird es langsam Zeit, an einen Weihnachtsbaum zu denken. Dieter Löffelholz aus Dingelstädt denkt das ganze Jahr daran, stehen doch hinter seinem Haus, quasi im Garten, 7000 Bäume, die auf ihren großen Auftritt zum Weihnachtsfest warten. Die Plantage im Siechenweg, die vor 15 Jahren angelegt wurde, hat er inzwischen übernommen und in diesem Rahmen mit Sohn Martin eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts gegründet.

„Es war die Bedingung meiner Frau, dass wir das zusammen machen. Ich bin schließlich nicht mehr der Jüngste.“ Der 62-Jährige ist jeden Tag in der Schonung unterwegs, knipst die Triebe der Bäume ab, behandelt deren Spitzen, damit am Ende des Jahres jeder Christbaum schön dicht, regelmäßig und kegelförmig daher kommt.

Ab Samstag, 5. Dezember, können die Nordmanntannen selbst geschlagen werden. Eine hundert Blaufichten hat Dieter Löffelholz im Frühjahr erst frische gesetzt. Insgesamt wurden 1000 junge Bäume gepflanzt. „Die sind aber erst in fünf bis sechs Jahren soweit.“

Die Schonung wird zudem ökologisch bewirtschaftet. Schafe, Perlhühner, Puten und Fasane sorgen dafür, dass Unkraut und Ungeziefer fern bleiben und düngen den Boden mit ihren Hinterlassenschaften. Chemischer Unkrautvernichter kommt für Dieter Löffelholz nicht in Frage.

Da es im vergangenen Jahr aufgrund des Regens kurz vor Weihnachten eine wahre Schlammschlacht im Siechenweg war, wurde der Weg in den vergangenen Wochen mit gut 100 Tonnen Schotter befestigt. Es sind nun genügend Parkflächen und Wendemöglichkeiten vorhanden. Wer sich aber dennoch nicht mit dem eigenen Auto traut, den holt Dieter Löffelholz mit einem besonderen Gefährt auch vom Gelände am „Club D“ in Dingelstädt ab. Ein Anruf genügt. Die Nummer gibt es auf dem dortigen Plakat. Dazu hat er einen Hänger zu einer kleinen Personenkutsche umgebaut, die er mit seinem Quad ziehen kann. Baumschlagen mit Abenteuerfaktor also. Die Schonung ist ab kommenden Samstag jeden Tag ab 13 Uhr geöffnet.