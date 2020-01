Einheitsgemeinde Niederorschel hat voriges Jahr 7,2 Millionen Euro investiert

Bereits zum dritten Mal lud der Bürgermeister der Einheitsgemeinde Niederorschel, Ingo Michalewski (CDU), zu einem Neujahrsempfang in die Lindenhalle nach Niederorschel ein. Mehr als 200 Gäste, darunter Vertreter aus der Bundes- und Kommunalpolitik, von ortsansässigen Unternehmen und Vereinen, der Kirchen, Kindergärten und der Ehrenämter folgten der Einladung.

Nach einem Jahr Einheitsgemeinde Niederorschel zog Ingo Michalewski Bilanz. Das Jahr 2019 habe im Zeichen der Gemeindeneugliederung und des Zusammenwachsens der Ortsteile auf Augenhöhe gestanden. Von allen Seiten sie viel geschafft und erreicht worden. Der neue Gemeinderat habe sich gut zusammengefunden. Gleichzeitig betonte er, dass es erst der Anfang eines langen gemeinsamen Weges sei. Zuversichtlich ist der Bürgermeister, wenn es darum geht, dass mit der Hilfe aller Akteure die Ortsteile weiter zusammenwachsen, ohne dabei ihre eigene Identität zu verlieren.

Bürgermeister dankt allen für Engagement

Für die Initiative und Tatkraft der Bürger sowie die gemeinsamen Anstrengungen und die Zusammenarbeit von Wirtschaft und Politik bedankte sich Michalewski. Auch der Bundestagsabgeordnete Manfred Grund (CDU) war der Einladung gefolgt. Er gab den Gästen einen kurzen Einblick in Kommunalinvestitionen des Bundes. „Wir haben viel zu tun“, gab er zu und bezog sich dabei auf Generationengerechtigkeit und Nachhaltigkeit in Energie- und Umweltpolitik. Auch der beschleunigte Technologiewandel und die Spaltung zwischen Stadt und Land seien Hauptprobleme der Gesellschaft. „Den Zusammenhalt fördern, ist das, was in diesem Jahr auf dem Plan steht.“ Und das nicht nur im Eichsfelder Kessel, sondern in allen Bereichen der Politik und Gesellschaft.

Vier junge Talente der Eichsfelder Musikschule aus Leinefelde sorgten in diesem Jahr für den musikalischen Rahmen. Das Streichquartett unter der Leitung von Miriam Heiner bot den Gästen ein beeindruckendes Konzert. Einen Jahresrückblick hatten sich, wie schon im vergangen Jahr, zwei Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung zur Aufgabe gemacht. Angefangen von der Hochzeitsprämie, die die Gemeinde Anfang 2019 erhalten hatte, über die verschiedene Veranstaltungen der Gemeinde bis zu den zahlreichen Baumaßnahmen in den Ortsteilen bekamen die Gäste einen kleinen Einblick in das Jahresgeschehen.

Baumaßnahmen in allen Ortsteilen

Insgesamt investierte die Gemeinde in die Ortsteile Deuna, Gerterode, Hausen, Kleinbartloff, Oberorschel, Reifenstein, Rüdigershagen, Vollenborn und Niederorschel 7,2 Millionen Euro. Projekte wie der Bau eines neuen Radweges zwischen Reifenstein und Birkungen, der Erwerb des neuen Gemeindesitzes, der Grunderwerb zur Erschließung von Wohngebieten, Baumaßnahmen in der Hauptstraße in Niederorschel und die Errichtung eines Mehrgenerationenhauses wurden unter anderem realisiert. Im Anschluss an den offiziellen Teil war Gelegenheit für interessante Gespräche über die Themen der Gemeinde.