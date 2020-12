Elf Wohnungen im Bekleidungswerk in Geisleden

Es wird wieder Leben in das alte Bekleidungswerk an der Hauptstraße in Geisleden einziehen. Da, wo viele Jahrzehnte Kleidungsstücke genäht wurden, sollen im kommenden Jahr elf Wohnungen entstehen. Der Küllstedter Bauunternehmer David Hagedorn hat das Objekt von der Gemeinde erworben. Die Unterschrift unter dem Kaufvertrag ist noch nicht ganz trocken, der Vertrag wurde erst am Dienstag unterzeichnet.

Nicht nur Bürgermeisterin Marion Frant (CDU) und ihr Stellvertreter Markus Janitzki (pl) sind froh, dass die über viele Jahre leerstehende Immobilie wieder eine Nutzung erfährt. In einer Gemeinderatssitzung stellte David Hagedorn sein Konzept – wie auch andere Bewerber – vor und konnte überzeugen. Seit 2017 ist das Fabrikgebäude Eigentum der Gemeinde. „Wir hatten auch mal vor, es abzureißen, um Bauplätze zu schaffen, aber das wären nur zwei geworden“, erinnert sich Marion Frant. Schon in der Vergangenheit gab es viele Interessenten. „Einer hatte die Idee, eine Gänsefarm zu errichten. Das wäre aber sicher bei den Nachbarn nicht gut angekommen“, so Frant. Auch eine erneute Nutzung als Industriestandort konnte sich ein Interessent vorstellen, aber dann wären laut Bürgermeisterin nur Lagerräume entstanden. Und ein Umbau zum Altersheim stand ebenfalls zur Diskussion. Hagedorn betritt mit seinen Plänen Neuland. „Eigentlich investiere ich in Städten wie Mühlhausen oder Heiligenstadt. Aber in Zeiten von Corona habe ich mir überlegt, dass Freiräume für die Leute geschaffen werden müssen“, sagt der Investor mit Blick auf sein Konzept. So werde die alte Nähhalle, die im Laufe der Zeit als Erweiterung an das Fabrikgebäude angebaut wurde, komplett abgerissen. Entstehen sollen dort ein kleiner Park und Terrassen für die Wohnungen. „Mit großen Fenstern und hohen Räumen wollen wir den Charme des Fabrikgebäudes erhalten“, so Hagedorn. Neun Wohnungen werden barrierefrei. „Die sind auch für Rollstuhlfahrer interessant. Bei den zwei Dachgeschosswohnungen ist das leider nicht umsetzbar“, sagt der Investor. Neben Terrassen gibt es auch Balkone für einige Wohnungen. Zwei erhalten einen großzügigen Zugang zum Innenhof. David Hagedorn wartet nun auf die Baugenehmigung. Der Start für die Sanierungs- und Umbauarbeiten ist für März 2021 geplant. Neben der alten Nähhalle wird auch der Schornstein, der auf dem Gelände steht, abgerissen. Geht es nach dem Bauunternehmer können ein Jahr später die Mieter einziehen. Unterstützung erhält Hagedorn von der Gemeinde, die sieht neben der Schaffung von Wohnraum noch einen weiteren Vorteil: „Ältere Einwohner können in der gewohnten Umgebung ihren Lebensabend verbringen“, meint Marion Frant. Da der Ort in der Trinkwasserschutzzone liegt, sei es schwierig, Bauplätze zu schaffen. „Doch vielleicht werden durch dieses Projekt Häuser und Grundstücke im Ort für junge Familien frei.“ Dass es Nachfragen nach Wohnraum in Geisleden gibt, weiß David Hagedorn. „Allein durch die drei aufgehangenen Plakate haben sich schon viele Interessenten gemeldet. Und wenn die alle Mieter werden wollen, müssen wir noch neu bauen.“