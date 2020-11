Erfolg nach Jahren: Erste Ernte auf einziger Trüffelplantage im Eichsfeld

Cita und Aqua liegen friedlich schlummernd in ihren Körbchen. Doch sobald Urte von Christen mit der Hundeleine klappert, springen sie schwanzwedelnd auf und drängeln. Sie wissen, dass es jetzt zur Trüffelfarm geht. René Küttner schmunzelt. „Geht ja gleich los.“ Aqua ist eineinhalb Jahre alt, Mutter Cita fünf. Sie gehören der italienischen Rasse Lagotto Romagnolo an. „Sie eignen sich besonders gut für die Trüffelsuche“, erklärt René Küttner.

Trüffelernte im Eichsfeld mit Cita und Aqua Ihr Mut wurde belohnt, bereits jetzt, nach fünfeinhalb Jahren, ernten sie die ersten Burgunder-Trüffel, was normalerweise erst nach sieben bis zehn Jahren möglich ist. Foto: Eckhard Jüngel / Eckhard Jüngel (TA)

Trüffelernte im Eichsfeld mit Cita und Aqua Um die seltenen und teuren Pilze unversehrt aus dem Boden zu bekommen, sind Cita (oranges Halsband) und Aqua mit dabei, die der italienischen Rasse Lagotto Romagnolo angehören, die sich besonders gut für die Trüffelsuche eignen. Foto: Eckhard Jüngel / Eckhard Jüngel (TA)

Trüffelernte im Eichsfeld mit Cita und Aqua Cita ist fünfeinhalb Jahre alt, ihre Tochter Aqua eineinhalb. Foto: Eckhard Jüngel / Eckhard Jüngel (TA)



Trüffelernte im Eichsfeld mit Cita und Aqua Jetzt hofft das Paar, dass die Plantage Jahr für Jahr mehr Trüffel hervorbringt, auch testen sie den Anbau von Perigord-Trüffel. Foto: Eckhard Jüngel

Frühere Wasserhunde sind augezeichnete Pilzschnüffler

„Früher“, so erzählt er, „war diese Rasse vor allem in der Emilia Romagna verbreitet. Eigentlich sind es Wasserhunde, die bei der Jagd erlegtes Geflügel aus dem Wasser holten.“ Als die „Emilia“ aber trockenfiel, merkte man, dass diese Rasse eine noch feinere Nase als Schäferhunde besitzt. Man setzte sie erfolgreich für die Trüffelsuche ein.

Urte von Christen und ihre Lagotto-Romagnolo-Hündinnen Cita (oranges Halsband) und Aqua.

In den Wäldern von Werleshausen im hessischen historischen Eichsfeld haben sich der aus Jena gebürtige René Küttner und seine Lebensgefährtin Urte von Christen einerseits einen Lebenstraum erfüllt, sind aber auch ein hohes Risiko eingegangen. „Ich bin der Koch in der Familie“, sagt der 49-Jährige. „Wie man sieht.“ Und er liebt von klein auf Pilze. Eines Tages, 2013, begann er, sich mit Trüffeln zu beschäftigen: Was sind die Voraussetzungen welcher Boden eignet sich. „Kalk und Löß sind wichtig.“

Auf einem Stück Land, das Urte von Christen gehört, entnahm er Bodenproben. „Der pH-Wert muss um die 7 bis 7,5 betragen, also geht es ins Basische.“ Diese Proben schickte er an ein Fachlabor und erhielt wenig später die verblüffende Nachricht, dass der Boden für Trüffelanbau sogar hervorragend geeignet sei. Die beiden überlegten nicht lange und begannen im Winter 2015, „trüffelgeimpfte“ Bäume und Sträucher zu pflanzen. 500 sind es; Eichen, Hasel und Hainbuche.

Letzte derartige Kultur für 1890 verzeichnet

Dann begann das große Warten. „Nicht leicht, Jahre warten zu müssen, ob sich das Risiko gelohnt hat“, sagt Urte von Christen. Versüßt wurde ihr die Wartezeit durch die Ankunft von Cita. „Ich wollte immer einen Hund“, sagt sie. Mit dem Lagotto Romagnolo seien beider Ideen und Wünsche hervorragend miteinander verbunden. Vor eineinhalb Jahren kam Aqua zur Welt.

Die beiden Hunde sind nun kaum noch zu halten. Kaum ist die Leine ab, sausen sie los. Schnüffeln und suchen. Nächster Baum. Aqua fängt an zu buddeln. Cita schiebt ihren Nachwuchs weg, presst die Nase an den Boden und fängt ebenfalls an zu graben. „Da muss man schnell sein“, sagt René Küttner und hechtet los, das Van­ghetto in der Hand, ein spezielles Werkzeug. Und tatsächlich. Cita hat einen runden dunkelbraunen Ball im Maul, den ihr das Herrchen fix abnimmt. „Eine schöne Burgundertrüffel“, sagt er freudestrahlend. ­Cita bekommt ihr Leckerli, Aqua natürlich auch. „Cita ist ein guter Indikator. Sie buddelt nur, wenn da wirklich was ist.“ In Nordhessen sei das Paar das erste, das seit 1890 wieder Trüffel kultiviere, weiß René Küttner.

Es sind Burgundertrüffel, die auf der ersten und bislang einzigen Eichsfelder Plantage wachsen. Und das unerwartet schnell. „Normalerweise dauert es um die sieben Jahre, bis sie sich entwickeln, wenn man Pech hat, zehn“, erklärt René Küttner, während die Trüffel in ein Stück Küchenrolle eingewickelt wird und in einer verschließbaren Dose verschwindet. Sie muss später sorgfältig gereinigt werden. „Dass es hier schon nach fünfeinhalb Jahren klappte, ist außergewöhnlich.“ Aber ein Test stehe noch aus. „Eine kleine Reihe Bäume, bei denen wir auf Perigord-Trüffel hoffen.“

Familie beschränkt sich auf Anbau ohne Weiterverarbeitung

In Deutschland stehen Trüffel unter Artenschutz, dürfen nicht in der freien Natur gesammelt werden. Auf Plantagen aber können sie angebaut werden. Die Papiere und Genehmigungen mussten auch eingeholt werden. Es ist alles beisammen, um jetzt auf erfolgreiche Jahre zu hoffen, denn der Ertrag wächst normalerweise von Jahr zu Jahr.

Die ersten Burgunder-Trüffel können geerntet werden.

Die Familie beschränkt sich auf den reinen Anbau, nicht auf die Weiterverarbeitung. „Wir sind sozusagen der Rohlieferant.“ Gastronomen könnten die Zielgruppe werden, aber auch Märkte oder ganz „normale Leute wie du und ich“, sagen die beiden. Der Klausenhof in Bornhagen ist zum Beispiel ein Partner. Es komme aber immer darauf an, wie ein Jahr ausfällt, was die Plantage produziert. Aber René Küttner ist guter Dinge, dass sich das Risiko in den nächsten Jahren gelohnt hat. Normalerweise wird von August bis November geerntet. „Aber die Herbst- und Wintermonate werden milder, die Ernte kann sich dann bis in den Winter hinein ziehen.“ Das Wetter spiele an sich eine große Rolle. Wenn man von einem guten Pilzjahr spreche, dann sei es auch ein gutes Trüffeljahr.

Cita und Aqua haben sich ausgetobt, drehen noch eine letzte ausgelassene Runde durch die Bäume an der steilen Hanglage. Dann geht es wieder nach Hause, das Körbchen und Streicheleinheiten warten.