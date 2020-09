Erneut Warnstreik bei Norma

Gerbershausen. Gewerkschaft will den Druck Unternehmen in Gerbershausen erhöhen.

„Bereits am 11. September folgten die Beschäftigten dem Warnstreikaufruf der IG Metall bei der Norma Germany in Gerbershausen und machten deutlich, dass die Geschäftsleitung endlich mit zukunftsweisenden Angeboten am Verhandlungstisch erscheinen soll. Bis zum heutigen Zeitpunkt spielt NORMA weiter auf Zeit und provoziert verschärfte Auseinandersetzungen um die Zukunft der Beschäftigten“, sagt Bernd Spitzbarth, erster Bevollmächtigter der IG Metall Nordhausen. Dass man endlich wissen wolle, wo die Reise hingeht, hätten die Beschäftigten erneut am Donnerstag bei einem zweiten Warnstreik deutlich gemacht. Über 70 Mitarbeiter der Früh- und Spätschicht legten für vier Stunden die Arbeit nieder, so der Gewerkschafter.