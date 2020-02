Erste Boten des Frühlings

Schnee. Jetzt haben wir ihn doch noch zu Gesicht bekommen. Mit Blick darauf, dass wir am Wochenende den Februar verabschieden, haben sich viele aber etwas ganz anderes gewünscht als ihn. Und die Winterferien sind schließlich auch vorbei. Ich denke, wir haben mit dem Winter in unseren Gefilden schon abgeschlossen.

Haben Sie auch schon Kraniche gehört oder gesehen? Meine Kollegen und ich schon. Es war ein tolles Gefühl, die Boten des Frühlings zu hören. Es tat irgendwie gut und machte euphorisch. Sieht man die großen, grauen Vögel, die in Formationen fliegen, dann hofft man schließlich auf sonnige Tage. Und dann gibt es ja auch noch die anderen Boten, die in den Gärten, die ihre Köpfe langsam aus der Erde recken. Ein Leser rief dieser Tage ganz erfreut an und wies auf die vielen Krokusse auf dem alten Heiligenstädter Friedhof hin. Seine Begeisterung kroch quasi durch die Telefonleitung. Tulpen in den verschiedensten Farben gibt es in den Läden, Osterglocken haben in den Zimmern Einzug gehalten. Bunt statt weiß gegen den Winterblues. Bei Blumen ist das schön. Doch wenn in der gerade begonnenen Fastenzeit schon überall die bunten Ostereier und Süßigkeiten verlockend drapiert sind, ist das für manchen vielleicht schon zu bunt. Am Ende aber entscheidet jeder für sich, wie viel Farbe ihm gut tut.